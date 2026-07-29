ANSES confirmó quiénes cobran en la última semana de julio de 2026

ANSES continúa con los pagos previstos para distintos beneficiarios durante esta semana.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) entra en la recta final del calendario de pagos de julio de 2026. Desde el 27 de julio continúan los depósitos para jubilados, pensionados y titulares de distintas prestaciones sociales, de acuerdo con la terminación del DNI. Además, este mes los haberes se liquidan con un aumento del 2,15% previsto por la fórmula de movilidad vigente.

Qué beneficiarios cobran en la última semana de julio

Durante los últimos días de julio, ANSES completa el cronograma de pagos correspondiente al séptimo mes del año. En esta etapa, reciben sus haberes los jubilados y pensionados que perciben ingresos superiores al haber mínimo, junto con otros grupos alcanzados por las prestaciones del organismo.

En el caso de las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, el calendario quedó organizado según la terminación del Documento Nacional de Identidad. De esta manera, los beneficiarios pueden consultar la fecha que les corresponde para acceder al cobro.

También continúan los pagos de otras prestaciones que mantienen un cronograma específico y que se extienden incluso durante los primeros días de agosto.

Calendario de pagos de ANSES desde el 27 de julio

Las fechas confirmadas para jubilados y pensionados que cobran por encima del haber mínimo son las siguientes:

DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio.

DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio.

Por su parte, la Prestación por Desempleo continúa con el siguiente esquema:

DNI terminados en 6 y 7: 27 de julio.

DNI terminados en 8 y 9: 28 de julio.

Mientras tanto, la Asignación por Maternidad mantiene habilitado el pago para todas las terminaciones de DNI desde el 14 de julio hasta el 11 de agosto.

Las asignaciones que siguen con pagos abiertos

Además de las prestaciones que tienen fechas puntuales, ANSES mantiene vigente el cronograma de las Asignaciones de Pago Único, que incluyen los beneficios por Matrimonio, Nacimiento y Adopción.

En estos casos, todas las terminaciones de DNI pueden cobrar desde el 13 de julio y hasta el 11 de agosto, sin distinción por número de documento.

El cronograma de cobro depende de la terminación del DNI de cada titular.

Lo mismo ocurre con las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, cuyos pagos permanecen disponibles para todos los beneficiarios entre el 8 de julio y el 11 de agosto.

Cuáles son los montos actualizados de las prestaciones en julio de 2026

Con el incremento del 2,15% aplicado durante julio, Anses actualizó los valores de las principales prestaciones sociales que abona cada mes.

Los montos vigentes quedaron establecidos de la siguiente manera: