El Pentágono dice que no agotará los fondos destinados a Ucrania hasta 2029, según una fuente

Soldados ucranianos disparan un sistema de cohetes de artillería de alta movilidad (HIMARS) contra tropas rusas cerca de la línea del frente en la región de Donetsk.

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comunicado a los miembros del Congreso que no agotará los 400 ‌millones de dólares que el ‌Congreso ha autorizado para ayuda a Ucrania hasta el año fiscal 2029, pese a que Kiev se está quedando sin las armas que necesita para defenderse de los ataques con misiles rusos.

En mayo, el Departamento de Defensa envió una carta a los parlamentarios en la que exponía su plan de gasto, informó el lunes una fuente familiarizada con el documento. ​Los demócratas y algunos ⁠compañeros republicanos de Trump habían criticado al Pentágono por retener la ayuda ‌destinada a Kiev, que miembros de ambos partidos habían ⁠respaldado el año pasado.

Dos meses después del ⁠envío de la carta, los fondos aún no se han desembolsado ni se han comprometido mediante la formalización de contratos, según la fuente.

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El Congreso se ⁠ha quejado en repetidas ocasiones de la lentitud en la ejecución ​del gasto. La carta no se había hecho ‌pública hasta ahora.

Se espera que Zelenski se ‌reúna con Trump en la Casa Blanca el martes, donde seguirá presionando ⁠para obtener los medios de defensa aérea que se necesitan con urgencia y para cerrar un acuerdo sobre drones con EEUU, según una fuente familiarizada con los planes.

Tras esa reunión, se espera que acuda al ​Capitolio de EEUU ‌para reunirse con los 100 senadores. La Cámara de Representantes se encuentra fuera de Washington por el receso de verano.

Dos fuentes indicaron que los miembros del Congreso estaban descontentos con el calendario del Pentágono, que consideran inusualmente lento para un conflicto en ⁠curso.

El calendario de entrega indicado en la carta señala que los fondos se comprometerían durante el ejercicio fiscal 2026, que finaliza el 30 de septiembre, y que la entrega definitiva de toda la ayuda está prevista para el ejercicio que finaliza el 30 de septiembre de 2029.

El segundo mandato de Trump finaliza el 20 de enero de 2029.

El presidente de EEUU ha adoptado últimamente ‌un tono positivo hacia Ucrania, al dar su visto bueno a una propuesta para conceder a Ucrania una licencia para fabricar misiles interceptores Patriot y al indicar que firmaría un proyecto de ley de sanciones contra Rusia presentado por el difunto senador republicano Lindsey Graham, estrecho aliado de Trump en el ‌Senado.

Zelenski asistirá al funeral de Graham el martes.

La repentina muerte de Graham este mes ha planteado la duda de si el reciente giro de Trump a favor ‌de Kiev se ⁠mantendrá sin el apoyo de Graham, especialmente en lo que respecta a la legislación para sancionar a Rusia y ​a la ayuda militar a Ucrania.

El Pentágono no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Con información de Reuters