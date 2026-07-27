Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 27 de julio
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 9 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 27 de julio
En el mercado de bonos, el dólar MEP se actualiza este lunes 27 de julio con una cotización de compra de $1528.28 y una venta de $1530.67, lo que representa una variación del 0,16%, reflejando el movimiento del dólar bolsa en la jornada.
Hace 24 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 27 de julio
El dólar oficial sube este lunes 27 de julio, con las cotizaciones del Banco Nación en $1470 para la compra y $1520 para la venta, registrando una variación positiva del 0,66% en el segmento mayorista.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 27 de julio
El dólar blue se negocia este lunes 27 de julio en el mercado informal con un valor de $1525 para la compra y $1545 para la venta, lo que implica una variación negativa del -0,32% en la jornada.
Hace 6 horas
Caputo sigue pateando los brotes verdes para adelante: “Se vienen los 18 mejores meses”
El ministro de Economía también reconoció que la gente aún "tiene desconfianza" en el "programa" que lleva adelante el gobierno de Javier Milei y por eso mantienen los dólares "fuera del sistema financiero".
Hace 14 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo
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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 25 de julio
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12:29 | 24/07/2026
El mercado definió cuándo el dólar va a llegar a $1.800 como dijo el vocero de Milei
Adrian Ravier anticipó que la divisa norteamericana podría alcanzar próximamente ese valor, adelantándose a lo que esperan las consultoras y bancos.
11:30 | 24/07/2026
Precio del dólar: qué valor puede alcanzar el lunes
El Banco Central actualizó el techo de la banda cambiaria para el inicio de la próxima semana. De acuerdo con los valores oficiales, el límite superior del corredor cambiario seguirá avanzando.
Valor del dólar según el BCRA
09:08 | 24/07/2026
El vocero de Milei admitió a cuánto puede llegar el dólar en los próximos meses
Adrian Ravier buscó llevar calma sobre la situación cambiaria, pero terminó reconociendo que podría haber una fuerte suba del tipo de cambio en poco tiempo.
07:20 | 24/07/2026
El dólar oficial cerró en $ 1.520 y marcó un nuevo récord histórico
El valor nominal de la divisa en el mercado parelelo marca un récord histórico. Qué pasa con los financieros y el oficial.
15:06 | 23/07/2026
Se viene el "Súper El Niño", la amenaza que tiene en vilo a las economías regionales
El evento climático "El Niño" alcanzará niveles récord este año. Cuáles son los riesgos y el fuerte impacto que tendrá en las economías regionales.
Este alteramiento modifica los patrones de circulación atmosférica a escala planetaria, provocando sequías extremas en unas regiones e intensas precipitaciones e inundaciones en otras.
06:32 | 23/07/2026
El dólar oficial escaló 15 pesos, alcanzó un nuevo récord histórico y cerró en $ 1.515
El valor nominal de la divisa en el mercado parelelo marca un récord histórico. Qué pasa con los financieros y el oficial.
20:09 | 22/07/2026
Los cuatro cambios claves en la ley de inocencia fiscal que el gobierno busca modificar
El Gobierno enviará una versión de la Ley de Inocencia Fiscal que entró en vigencia en enero de este año. Esta vez, incorpora cambios para movilizar los ahorros en dólares.
17:13 | 22/07/2026
Precio del dólar confirmado: cuánto va a valer el viernes
El Banco Central actualizó el techo de la banda cambiaria para la semana. A cuánto llegará el límite superior este viernes.
A cuánto se vende el dólar según el BCRA
11:29 | 22/07/2026
El dólar blue cerró en un precio récord
El valor nominal de la divisa en el mercado parelelo marca un récord histórico. Qué pasa con los financieros y el oficial.
06:25 | 21/07/2026
El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.500
La divisa en el mercado paralelo anota otra suba consecutiva, mientras que los financieros cotizan a la baja.
14:37 | 20/07/2026
Cómo comprar el dólar más barato del mercado
El dólar Banco Nación volvió a ubicarse como la cotización más baja del mercado. A cuánto cotiza cada uno y cuál conviene comprar.
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