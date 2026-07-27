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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 27 de julio

En VIVO - Actualizado hace 6 minutos

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.

Hace 9 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 27 de julio

En el mercado de bonos, el dólar MEP se actualiza este lunes 27 de julio con una cotización de compra de $1528.28 y una venta de $1530.67, lo que representa una variación del 0,16%, reflejando el movimiento del dólar bolsa en la jornada.

Hace 24 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 27 de julio

El dólar oficial sube este lunes 27 de julio, con las cotizaciones del Banco Nación en $1470 para la compra y $1520 para la venta, registrando una variación positiva del 0,66% en el segmento mayorista.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 27 de julio

El dólar blue se negocia este lunes 27 de julio en el mercado informal con un valor de $1525 para la compra y $1545 para la venta, lo que implica una variación negativa del -0,32% en la jornada.

Hace 6 horas

Caputo sigue pateando los brotes verdes para adelante: “Se vienen los 18 mejores meses”

El ministro de Economía también reconoció que la gente aún "tiene desconfianza" en el "programa" que lleva adelante el gobierno de Javier Milei y por eso mantienen los dólares "fuera del sistema financiero".

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Hace 14 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 25 de julio

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

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12:29 | 24/07/2026

El mercado definió cuándo el dólar va a llegar a $1.800 como dijo el vocero de Milei

Adrian Ravier anticipó que la divisa norteamericana podría alcanzar próximamente ese valor, adelantándose a lo que esperan las consultoras y bancos.

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11:30 | 24/07/2026

Precio del dólar: qué valor puede alcanzar el lunes

El Banco Central actualizó el techo de la banda cambiaria para el inicio de la próxima semana. De acuerdo con los valores oficiales, el límite superior del corredor cambiario seguirá avanzando.

Valor del dólar según el BCRA

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09:08 | 24/07/2026

El vocero de Milei admitió a cuánto puede llegar el dólar en los próximos meses

Adrian Ravier buscó llevar calma sobre la situación cambiaria, pero terminó reconociendo que podría haber una fuerte suba del tipo de cambio en poco tiempo.

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07:20 | 24/07/2026

El dólar oficial cerró en $ 1.520 y marcó un nuevo récord histórico

El valor nominal de la divisa en el mercado parelelo marca un récord histórico. Qué pasa con los financieros y el oficial. 

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15:06 | 23/07/2026

Se viene el "Súper El Niño", la amenaza que tiene en vilo a las economías regionales

El evento climático "El Niño" alcanzará niveles récord este año. Cuáles son los riesgos y el fuerte impacto que tendrá en las economías regionales.

Este alteramiento modifica los patrones de circulación atmosférica a escala planetaria, provocando sequías extremas en unas regiones e intensas precipitaciones e inundaciones en otras.

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06:32 | 23/07/2026

El dólar oficial escaló 15 pesos, alcanzó un nuevo récord histórico y cerró en $ 1.515

El valor nominal de la divisa en el mercado parelelo marca un récord histórico. Qué pasa con los financieros y el oficial. 

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20:09 | 22/07/2026

Los cuatro cambios claves en la ley de inocencia fiscal que el gobierno busca modificar

El Gobierno enviará una versión de la Ley de Inocencia Fiscal que entró en vigencia en enero de este año. Esta vez, incorpora cambios para movilizar los ahorros en dólares.

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17:13 | 22/07/2026

Precio del dólar confirmado: cuánto va a valer el viernes

El Banco Central actualizó el techo de la banda cambiaria para la semana. A cuánto llegará el límite superior este viernes.

A cuánto se vende el dólar según el BCRA

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11:29 | 22/07/2026

El dólar blue cerró en un precio récord

El valor nominal de la divisa en el mercado parelelo marca un récord histórico. Qué pasa con los financieros y el oficial. 

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06:25 | 21/07/2026

El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.500

La divisa en el mercado paralelo anota otra suba consecutiva, mientras que los financieros cotizan a la baja. 

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14:37 | 20/07/2026

Cómo comprar el dólar más barato del mercado

El dólar Banco Nación volvió a ubicarse como la cotización más baja del mercado. A cuánto cotiza cada uno y cuál conviene comprar.

A cuánto cotiza el dólar hoy

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