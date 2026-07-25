Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 25 de julio
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 11 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 25 de julio
Este sábado, 25 de julio, el dólar MEP cotiza en el mercado de referencia con un valor de compra de $1528,28 y venta de $1530,67, lo que representa una variación del 0,87%. Cabe recordar que el mercado cambiario permanece inactivo durante el fin de semana, pero estos son los valores de referencia disponibles para los inversores.
Hace 27 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 25 de julio
El dólar oficial cerró la semana sin sobresaltos, cotizando a $1470 para la compra y $1520 para la venta, con una variación del 0,66%. Al tratarse de un sábado sin actividad en la city, el valor se mantuvo estable y reflejó la falta de operaciones en el mercado cambiario.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 25 de julio
El dólar blue cerró la semana sin operaciones este sábado, manteniéndose estable en un valor de compra de 1525 pesos y venta de 1545 pesos, con una variación negativa del -0,32%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 25 de julio
El dólar CCL despidió la semana con un valor de compra de $1594.6528 y una venta de $1599.8921, lo que representó una variación del 0,90% respecto al cierre anterior.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 25 de julio
El dólar MEP se mantiene estable este sábado, 25 de julio, ante la ausencia de operaciones en la city. Su cotización se ubica en $1528,28 para la compra y $1530,67 para la venta, con una variación del 0,87%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 25 de julio
El dólar oficial terminó la semana este sábado con un precio de compra de $1470 y de venta de $1520, lo que representó una variación del 0,66%. Durante el fin de semana, el mercado permanece cerrado y la cotización se mantiene estática.
Hace 2 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 25 de julio
Este sábado, sin operaciones en la city por el fin de semana, el dólar blue se mantiene estable y cotiza con la compra en $1525 y la venta en $1545, registrando una variación de -0,32%.
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El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.500
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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 18 de julio
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