Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 25 de julio

Este sábado, 25 de julio, el dólar MEP cotiza en el mercado de referencia con un valor de compra de $1528,28 y venta de $1530,67, lo que representa una variación del 0,87%. Cabe recordar que el mercado cambiario permanece inactivo durante el fin de semana, pero estos son los valores de referencia disponibles para los inversores.