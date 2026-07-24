Adrian Ravier, el vocero del presidente Javier Milei, admitió que el dólar podría llegar a tocar los 1.800 pesos "en los próximos meses". Aunque intentó llevar calma, lo cierto es que al pronosticar esto reconoció que el Gobierno espera una suba del tipo de cambio bastante más acelerada que lo que anticipa el mercado.

"Cuadruplicar el tipo de cambio significaría que hoy pasamos de 1.500 a 6.000 pesos", dijo Ravier el último jueves buscando despejar temores sobre esa posibilidad, y agregó que "si vamos al 2002, cuando el tipo de cambio pasó de 1 a 3 pesos, eso sería como pasar hoy de 1.500 a 4.500 pesos. Nadie ve ese escenario".

Sin embargo, el vocero del presidente Javier Milei, al ser entrevistado en el streaming ultraoficialista Carajo, admtió: "Ahora, que el tipo de cambio llegue 1.800 o 1.700 dentro de unos meses es una posibilidad".

Cuándo llegaría el dólar a los 1.800 pesos según el mercado

La realidad es que, con su predicción el vocero superó cualquier previsión de los economistas, ya que en el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), que elabora el Banco Central con los pronósticos de las principales consultoras y bancos, se estima que a fin de año el dólar estará recién a 1.673 pesos.

Al contrario, lo que prevé Ravier, una divisa a 1.800 pesos, recién se espera, según el mismo REM, para junio de 2027 (cuando alcanzaría unos 1.805 pesos). Es decir, el vocero anticipó que el Gobierno espera que podría ocurrir "dentro de unos meses" algo que el mercado recién espera para dentro de un año.

Respecto al tipo de cambio actual, de 1.510 pesos al dólar oficial, un dólar a 1.800 supondría una suba de casi un 20% en poco tiempo. De este modo, implicaría una aceleración de la tendencia vigente, ya que, tras una baja tanto real como nominal entre enero y fines de abril, hace ya casi tres meses que la divisa norteamericana comenzó con un proceso de suba paulatina. Sin embargo, en este período solo aumentó un 5%, lejos de la cifra cercana al 20% que pronosticó Ravier.

El precio del dólar oficial este viernes 24 de julio

Mientras tanto, el dólar oficial se mantiene sin variaciones este viernes 24 de julio en el Banco Nación, con un valor de compra de $1460 y de venta de $1510, sin variaciones respecto a la jornada anterior.

En tanto, el dólar blue se actualiza este viernes, 24 de julio, con una leve baja en el mercado informal. La cotización de la moneda estadounidense es de $1520 para la compra y $1540 para la venta, lo que implica una variación negativa del -0,65% respecto a la jornada anterior.

A su vez, el dólar MEP se actualiza con una cotización de $1519,56 para la compra y $1520,18 para la venta, lo que representa una variación del 0,18% respecto al cierre anterior.