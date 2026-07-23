Un café escondido en un exconvento con jardín de cuento: el plan perfecto para hacer en Buenos Aires.

Hay un café escondido en un exconvento que es ideal para visitar en Buenos Aires. Si te gusta disfrutar de un rico café y además amás la arquitectura, la historia y conocer nuevos rincones de la ciudad, este plan te va a encantar. Además, el café cuenta con un enorme jardín rodeado de árboles.

"En plena Capital Federal se esconde un lugar que combina historia y elegancia. Se trata del Café Bistró 1745, ubicado en el exconvento Santa Catalina, un destino obligatorio para cualquier amante de la gastronomía y la arquitectura", relata la cuenta Siendo Aventureros, que recomienda diferentes puntos de la ciudad para visitar.

"Las mesas se ubican en el centro del patio del convento, rodeado por árboles y plantas que crean un ambiente tranquilo y sereno. Por las tardes el ambiente se anima con la presencia de un DJ que te invita a relajarte y disfrutar del momento", agrega. Mientras tomás un café en el jardín, en medio del espacio verde inmenso, podés apreciar la vista al exconvento.

Además, el menú cuenta con varias opciones de almuerzo para disfrutar, con alternativas de menú vegetariano y sin TACC libre de gluten para personas celíacas o intolerantes al gluten. "Vale la pena visitar este lugar para desconectarse del ruido de la ciudad y sumergirse en una experiencia distinta", concluye la creadora del video.

Café Bistro: ubicación, horarios y menú

Ubicación: San Martín 705, Microcentro.

Horarios: lunes a viernes de 10 a 19. Sábados de 9 a 17.

Menú destacado

Desayunos y meriendas

Café (espresso, lungo, doppio, macchiato, magic, americano, latte, flat white, capuccino, entre otros): entre $3.800 y $5.200.

Avocado toast con huevo poché (vegetariano): $9.400.

Huevos revueltos con palta y tomate cherry: $12.500.

Tostadas de pan de campo con queso crema y mermelada casera (vegetariano): $8.600.

Croissant (vegetariano): $4.700.

Almuerzos