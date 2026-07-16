El café escondido inspirado en María Antonieta: queda en Buenos Aires y te transporta a otra época.

Hay un café oculto en Buenos Aires que está inspirado en María Antonieta y parece sacado de una película de época. Absolutamente todo está pensado para que te sientas dentro del Palacio de Versalles de Francia, desde las vajillas hasta las paredes y toda la decoración del interior.

Se trata de Antonietta Coffee & Deco, ubicado en el barrio porteño de Palermo. "Fuimos a merendar a una cafetería super coquette en Buenos Aires, inspirada en María Antonieta. Su decoración y distintos salones que tiene son hermosos. Es ideal para ir a merendar", contó Josy, creadora de contenido, a través de un video subido a sus redes sociales.

"Lo que más nos gustó fue el croissant de jamón crudo y queso crema, además de la torta de chocolate que estaba muy rica. Cada detalles es único y te hace sentir en otra época", aseguró. Incluso muchos usuarios de TikTok comparan la estética del lugar con la famosa serie Bridgerton.

Antonietta Coffee & Deco: ubicación y horarios

Ubicación : Gorriti 5121 Palermo Soho, Buenos Aires 1414 Argentina.

Horarios: domingo, lunes, miércoles, jueves, viernes y sábados, de 9 a 20. Martes cerrado.

Otro café que parece sacado de Francia: tiene un jardín de inverno francés

Por otro lado, existe un café escondido en la Ciudad de Buenos Aires que tieneun jardín de invierno francés y se llama Le Jardin Secret. Es una sucursal de Gontran Cherrier y se encuentra oculto en el microcentro porteño, dentro del mismo edificio de la Alianza Francesa.

"Se encuentra en el mismo edificio de la Alianza Francesa y en el primer piso funciona el café, una especie de salón de té ambientado en La Belle Epoque de 1900, abierto a todo el público", relata el dueño de la cuenta Cronopio Viajero.

"Sus pisos son teselas de porcelanato dispuestas en forma de abanico, iguales a los que se encuentran en el foyer del teatro Colón. Los murales tropicales son de Sofía Willemoës y acompañan el espíritu silvestre que impregna al salón", cuenta el creador del video.

Ubicación y horarios