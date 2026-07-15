Un café dentro de un jardín de invierno francés: el rincón oculto en pleno Buenos Aires que vale la pena conocer.

Existe un café escondido en la Ciudad de Buenos Aires que cuenta con un jardín de invierno francés y muy pocas personas conocen. La ciudad está repleta de rincones que vale la pena descubrir y este es uno de ellos. El espacio se llama Le Jardin Secret y está oculto en el microcentro porteño.

"Se encuentra en el mismo edificio de la Alianza Francesa y en el primer piso funciona el café, una especie de salón de té ambientado en La Belle Epoque de 1900, abierto a todo el público", relata el dueño de la cuenta Cronopio Viajero.

Este café es Gontran Cherrier, que cuenta con diferentes sucursales en la ciudad. "Sus pisos son teselas de porcelanato dispuestas en forma de abanico, iguales a los que se encuentran en el foyer del teatro Colón. Los murales tropicales son de Sofía Willemoës y acompañan el espíritu silvestre que impregna al salón", cuenta el creador del video.

Gontran Cherrier de San Nicolás: cuándo se puede visitar

Dirección : Av. Córdoba 946, CABA.

Horarios: lunes a viernes de 9:30 a 20:30; sábados de 9 a 14 horas. Cerrado domingos y feriados.

Otro café escondido: ideal para los amantes de los juegos de mesa

En Belgrano, a pocos metros del movimiento constante del Barrio Chino, se encuentra una cafetería que se convirtió en una de las joyitas mejor guardadas de la zona. Además de ofrecer café de especialidad y opciones para desayunar o merendar, cuenta con una propuesta que la diferencia del resto: una selección de juegos de mesa para disfrutar con amigos, en pareja o en familia.

Se trata de Forma Coffee, un espacio de estética minimalista y ambiente tranquilo que invita a hacer una pausa del ritmo de la ciudad. Su propuesta combina buena gastronomía, rincones acogedores y actividades ideales para pasar una tarde diferente durante los días más fríos del año.

"Un café escondido en Belgrano para escapar del caos. Mientras todos estaban amontonados en el Barrio Chino, encontramos Forma Café, un lugar chiquito, hermoso y silencioso para desconectar y pasar una tarde re tranquila", relataron Las Cosi Hermanas, creadoras de contenido que compartieron su experiencia en redes sociales.

Dónde queda Forma Coffee