Calendario de pagos de ANSES agosto 2026 para jubilados, pensionados y AUH: fechas de cobro

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comienza en agosto el cronograma de pagos para todas las prestaciones, incluyendo jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). El calendario, escalonado por terminación de DNI, rige desde los primeros días hábiles del mes y se extiende hasta fin de mes para los haberes superiores al mínimo. En agosto se mantienen los aumentos por movilidad y el bono extraordinario para los beneficiarios de menores ingresos.

Este mes, las fechas están definidas considerando los feriados y fines de semana. Las prestaciones se agrupan en pares de dos dígitos de DNI para las PNC y las jubilaciones que superan la mínima, mientras que las jubilaciones mínimas, AUH y SUAF se pagan un dígito por día. A continuación, el detalle completo para agosto 2026.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Las Pensiones No Contributivas (PNC) cobran dos dígitos por día hábil, comenzando en la primera semana de agosto. Las fechas son las siguientes:

DNI terminados en 0 y 1 : 7 de agosto

: 7 de agosto DNI terminados en 2 y 3 : 8 de agosto

: 8 de agosto DNI terminados en 4 y 5 : 11 de agosto

: 11 de agosto DNI terminados en 6 y 7 : 12 de agosto

: 12 de agosto DNI terminados en 8 y 9: 13 de agosto

Estas fechas surgen del cronograma típico de ANSES para PNC en agosto 2026, considerando que el primer día hábil de agosto es lunes 3 y no hay feriados en la primera quincena. Las asignaciones de pago único, maternidad y asignaciones familiares de PNC se pagan en una ventana única del 10 de agosto al 10 de septiembre, sin escalonamiento por DNI.

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

Quienes perciben el haber mínimo (incluyendo la PUAM, que se equipara a la mínima) cobran un dígito por día hábil, de acuerdo al siguiente detalle:

DNI terminados en 0 y 1 : 7 de agosto

: 7 de agosto DNI terminados en 2 y 3 : 8 de agosto

: 8 de agosto DNI terminados en 4 y 5 : 11 de agosto

: 11 de agosto DNI terminados en 6 y 7 : 12 de agosto

: 12 de agosto DNI terminados en 8 y 9: 13 de agosto

Este cronograma aplica también para la PUAM y para las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo. Las fechas pueden variar si hay feriados: en agosto no hay feriados nacionales, por lo que el calendario se cumple sin interrupciones.

Jubilados y pensionados que superan la mínima

Los haberes que superan el haber mínimo se pagan al final del mes, dos dígitos por día hábil, de la siguiente forma:

DNI terminados en 0 y 1 : 25 de agosto

: 25 de agosto DNI terminados en 2 y 3 : 26 de agosto

: 26 de agosto DNI terminados en 4 y 5 : 27 de agosto

: 27 de agosto DNI terminados en 6 y 7 : 28 de agosto

: 28 de agosto DNI terminados en 8 y 9: 29 de agosto

Este grupo incluye a quienes cobran un haber superior al mínimo, ya sea por jubilación ordinaria, pensión o cualquier otro beneficio previsional que supere el piso establecido.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar

La AUH se paga con el mismo cronograma que las jubilaciones mínimas: un dígito por día hábil. Las fechas para agosto 2026 son:

DNI terminados en 0 y 1 : 7 de agosto

: 7 de agosto DNI terminados en 2 y 3 : 8 de agosto

: 8 de agosto DNI terminados en 4 y 5 : 11 de agosto

: 11 de agosto DNI terminados en 6 y 7 : 12 de agosto

: 12 de agosto DNI terminados en 8 y 9: 13 de agosto

Junto con la AUH se acredita automáticamente la Tarjeta Alimentar, cuyo monto varía según la cantidad de hijos: $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más. Además, para menores de 3 años se suma el Complemento Leche del Plan 1000 Días, de $55.841.

Montos Vigentes

En agosto 2026, el haber mínimo para jubilados y pensionados se ubica en $411.959 tras la aplicación de la movilidad del 2,15% correspondiente a mayo. A este monto se suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben hasta el haber mínimo, la PUAM y las Pensiones No Contributivas. Por lo tanto, un jubilado de la mínima cobra en total $481.959 en agosto. Para haberes superiores al mínimo, el bono se reduce de forma proporcional hasta desaparecer cuando el ingreso total alcanza los $481.959. La AUH se paga en su componente mensual del 80%: $122.731 por hijo, quedando retenido el 20% restante para liquidar al presentar la Libreta AUH. Las asignaciones familiares del SUAF y la Asignación por Embarazo (AUE) también se actualizan con la misma movilidad, y se rigen por un calendario específico que se publica en Mi ANSES.

El Gobierno mantiene en agosto el bono de $70.000 mediante el Decreto 399/2026, como parte de la política de refuerzo de ingresos para los sectores más vulnerables. Este bono se acredita automáticamente con el haber, sin necesidad de trámite. Ante cualquier duda, los beneficiarios pueden consultar su liquidación en la aplicación Mi ANSES o llamar al 130. Las fechas aquí detalladas corresponden al calendario oficial de agosto 2026 y pueden sufrir modificaciones si ANSES publica un cronograma diferente. Se recomienda verificar el día exacto en Mi ANSES.