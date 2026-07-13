Muerte de Graham y ausencia de McConnell se ciernen sobre Senado de EEUU al reanudarse sesiones

FOTO DE ARCHIVO: Audiencia del Subcomité de Asignaciones para la Defensa del Senado de los Estados Unidos en el Capitolio.

La repentina muerte del senador Lindsey Graham y la ausencia prolongada de su ‌colega Mitch McConnell lastrarán ‌al Congreso cuando este regrese el lunes de sus vacaciones del 4 de julio para abordar leyes clave en materia de defensa y seguridad nacional durante un periodo de trabajo estival reducido a cuatro semanas.

Con McConnell ausente por tiempo indefinido y el ​escaño de Graham ⁠temporalmente vacante, el grupo parlamentario republicano se ‌queda con dos miembros menos, lo que, ⁠en la práctica, le deja ⁠con una mayoría mínima de 51 escaños.

Esto podría ser un obstáculo para el líder de la mayoría, John ⁠Thune, en su intento por aprobar leyes ​de política de defensa y un ‌nuevo proyecto de sanciones contra ‌Rusia, reactivar un programa de vigilancia exterior y ⁠confirmar a los candidatos del presidente Donald Trump, entre ellos Todd Blanche como fiscal general.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El problema se resolverá en parte más tarde en el ​día, cuando ‌el gobernador de Carolina del Sur, el republicano Henry McMaster, tiene previsto anunciar su elección de un sustituto temporal para Graham. McMaster dará a conocer su elegido en la ⁠sede del Parlamento estatal en Columbia, Carolina del Sur, a las 16:00 hora local (2100 GMT).

Su candidato ocuparía el cargo hasta principios de enero, cuando tomará posesión el nuevo Congreso, incluida la persona que gane el escaño de Graham en las elecciones del 3 de noviembre.

Trump ‌se entrometió el lunes en el proceso de selección de McMaster.

"Le recomendé al gobernador Henry McMaster a la maravillosa hermana de Lindsey Graham, Darline, para que ocupe el cargo de senadora interina por el gran ‌estado de Carolina del Sur. ¡Sería un fabuloso homenaje a Lindsey, que la quería muchísimo!", escribió en su plataforma Truth ‌Social.

El senador ⁠republicano por Carolina del Sur Tim Scott afirmó en las redes sociales que Darline ​Graham Nordone "sería una elección fantástica para cubrir el resto del mandato en el Senado".

Con información de Reuters