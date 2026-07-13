Liam Gallagher, líder de Oasis, palpitó el Argentina vs. Inglaterra del Mundial 2026.

Liam Gallagher, el menor de los dos hermanos de Oasis, palpitó con todo la semifinal del Mundial 2026 entre su Inglaterra y la Selección Argentina. El cantante de 53 años apareció a través de su cuenta oficial de X (ex Twitter) con decenas de comentarios y publicaciones acerca del partidazo que se avecina el miércoles 15 de julio desde las 16 de Argentina en Atlanta, Estados Unidos.

Con varios posteos y respuestas usuarios de diferentes países en la ya mencionada aplicación, el legendario músico británico no dejó dudas acerca de su deseo de que gane "La Rosa". Quien conoció a Diego Maradona y brindó recitales en el estadio de River Plate en 2025 también reconoció que tiene "miedo". Y aseguró que prefiere no dar un pronóstico del resultado, por temor a lo que puedan llegar a decir de él en las redes sociales.

Liam Gallagher ha sido protagonista a lo largo del certamen. Cada vez que Inglaterra gana un partido, suena Wonderwall de fondo y los jugadores se acercan a la tribuna a cantar uno de los mejores temas de la banda inglesa con los hinchas.

La sucesión de mensajes de Liam Gallagher antes de Argentina vs. Inglaterra en el Mundial 2026

En un momento, el vocalista nacido en Manchester escribió que "es duro estar aquí amando a Argentina y a toda su hermosa gente, pero sin querer que ganen".

Liam Gallagher, líder de Oasis, palpitó el Argentina vs. Inglaterra del Mundial 2026.

Pocos instantes más tarde, cuando un usuario le insinuó que él tenía miedo de arriesgar un probable marcador, Gallagher le respondió: "Si hago predicciones de resultados, la gente empezará a llorar, amenazándome, llamando puta a mi madre, diciéndome que me vaya a la mierda; simplemente no puedo molestarme con ese lío".

Liam reconoció que tiene miedo...

Luego, Liam reconoció: "Tengo miedo".

Gallagher siguió el Mundial a pleno: sus opiniones sobre el cruce con México y el plantel de Inglaterra cantando Wonderwall

Liam Gallagher siguió el Mundial 2026 a pleno.

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La devoción de Gallagher por Messi, en 2020

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Argentina vs. Inglaterra, una semifinal histórica del Mundial

El encuentro por la semifinal del Mundial 2026 será en Atlanta, Estados Unidos, el miércoles 15 de julio a las 16 horas de Argentina. La transmisión en vivo en la televisión será de TyC Sports, Telefe, la TV Pública y DSports. En tanto, el streaming online será de MiTelefe, TyC Sports Play, DGO, Disney+, Paramount+ y la TV Pública en vivo en YouTube.