Qué trae el nuevo Xiaomi Redmi que es furor en las tiendas argentinas

Durante las últimas semanas de junio, su precio rondó los $263.000.

El Xiaomi Redmi 15C se consolidó como el celular de la marca más vendido en la Argentina gracias a una combinación de precio competitivo, batería de larga duración y una pantalla de gran tamaño, características que lo posicionan como una de las opciones más elegidas dentro de la gama de entrada. El modelo de 128 GB apunta a quienes buscan un smartphone confiable para el uso diario sin tener que hacer una gran inversión.

En el mercado argentino, donde los usuarios comparan cada vez más los precios entre tiendas y plataformas online, este equipo ganó protagonismo por ofrecer especificaciones equilibradas. Durante las últimas semanas de junio, su precio rondó los $263.000 en tiendas oficiales de Mercado Libre, convirtiéndose en una alternativa atractiva para quienes priorizan autonomía, almacenamiento y una experiencia completa para tareas cotidianas.

Un celular pensado para el uso diario

El Redmi 15C incorpora una pantalla IPS LCD de 6,9 pulgadas con resolución HD+ y una tasa de refresco de hasta 120 Hz, lo que aporta una navegación más fluida en aplicaciones compatibles. Además, cuenta con protección Corning Gorilla Glass 3, certificaciones TÜV Rheinland para reducir la luz azul y tecnología Wet Touch 2.0, que mejora la respuesta táctil incluso con los dedos húmedos.

Uno de sus principales diferenciales es la batería de 6.000 mAh, capaz de ofrecer hasta dos jornadas de uso moderado. También incluye carga rápida de 33 W y carga inversa por cable de hasta 10 W para alimentar otros dispositivos compatibles. En conectividad ofrece 4G LTE, Wi-Fi de doble banda, Bluetooth 5.4, USB-C, radio FM y entrada para auriculares de 3,5 mm, además de una bandeja triple que permite utilizar dos Nano-SIM y una tarjeta microSD al mismo tiempo.

Cámara de 50 MP y rendimiento para tareas básicas

En fotografía, el Redmi 15C incorpora una cámara principal de 50 megapíxeles, que entrega buenos resultados con luz natural, mientras que la cámara frontal de 8 MP está orientada a selfies y videollamadas. El equipo también puede grabar videos en Full HD a 30 cuadros por segundo, aunque su desempeño disminuye en escenas con poca iluminación.

El modelo de 128 GB apunta a quienes buscan un smartphone confiable para el uso diario sin tener que hacer una gran inversión.

El smartphone funciona con un procesador MediaTek Helio G81-Ultra, acompañado por 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento. Está pensado para aplicaciones como WhatsApp, redes sociales, navegación web, mapas y streaming, aunque no apunta a usuarios que buscan un alto rendimiento en juegos o multitarea intensiva. En esos casos, Xiaomi recomienda optar por versiones con mayor cantidad de RAM o modelos superiores de su catálogo.