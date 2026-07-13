Chau vecinos colgados: los pasos sencillos para descubrir quién usa tu WiFi sin permiso y cómo echarlo

Fuente: Fing.

Las redes domésticas mal protegidas son el blanco perfecto para vecinos o intrusos que aprovechan la señal ajena. El problema no es solo la lentitud: un intruso conectado a tu red puede acceder a los dispositivos que comparten esa conexión y comprometer datos personales, contraseñas o archivos. Por eso, más que una molestia de velocidad, es un problema de privacidad digital.

El método más confiable: el panel interno del router

La forma más directa de auditar la red es ingresar al menú de administración del router. El proceso es universal y no requiere instalar nada:

Desde cualquier dispositivo conectado a la red, escribir en el navegador una de estas IPs: 192.168.1.1, 192.168.0.1 o 10.0.0.1. Ingresar el usuario y contraseña del router (si nunca se cambió, suele estar en la etiqueta del equipo o en el manual). Buscar secciones llamadas "Dispositivos conectados", "Lista de clientes DHCP" o "Mapa de red". Ahí aparece la lista completa en tiempo real con teléfonos, Smart TVs, consolas y computadoras, identificados por su dirección IP o MAC.

Tip: quienes tienen routers avanzados o sistemas WiFi Mesh de marcas como TP-Link Deco o Google WiFi pueden ver esa misma información directamente desde la app oficial del fabricante, sin pasar por el navegador.

Las apps gratuitas que lo hacen más fácil

Si navegar el menú del router resulta complejo, hay tres herramientas gratuitas que automatizan el proceso:

Fing (Android / iOS / PC): escanea el WiFi en segundos y muestra el fabricante, modelo y tipo de cada dispositivo conectado.

escanea el WiFi en segundos y muestra el fabricante, modelo y tipo de cada dispositivo conectado. Wireless Network Watcher (Windows): software de escritorio que analiza el tráfico local e incluye alertas sonoras cuando un dispositivo nuevo se conecta.

software de escritorio que analiza el tráfico local e incluye alertas sonoras cuando un dispositivo nuevo se conecta. Who's on My WiFi: permite marcar los equipos conocidos y recibir notificaciones ante accesos no identificados.

Qué hacer si encontrás un intruso

Si aparece un dispositivo desconocido, los pasos son claros: