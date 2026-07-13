Antes del receso invernal, Diputados convirtió en ley un nuevo beneficio para veteranos de Malvinas

Antes del receso invernal y a días de un partido con mucha connotación histórica y con la guerra de Malvinas presente en el debate público, la Cámara de Diputados bonaerense sesionó este lunes y convirtió en ley un proyecto que suma a más de 400 veteranos al “Régimen Previsional Especial para Oficiales y Suboficiales combatientes de Malvinas”.

Se trata de un proyecto que elaboró el senador de Unión por la Patria, Adrián Santarelli, quien logró la media sanción del escrito el año pasado y luego se giró a Diputados. Durante la sesión, el diputado Hector Gay explicó que la nueva ley incorpora a “400 ciudadanos que combatieron en Malvinas”, y que “pidieron la baja por lesiones o distintos causales entre el ’83 y ’85. Estamos haciendo una reparación histórica de esta Cámara”. La ley se aprobó por unanimidad, estando presentes 66 de 92 legisladores y legisladoras.

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Por la UCR, Diego Garciarena señaló que la votación “fue un acto de justicia”, y que “viene a poner orden” sobre el tema. En tanto, el presidente del bloque de UP, Facundo Tignanelli, recordó que la agenda de Malvinas y de soberanía del país, “es agenda constante” del peronismo y una “lucha permanente” y “cotidiana”. También agradeció a la presidenta del IPS, Marina Moretti, y al Asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel - quien siguió la votación desde uno de los palcos de la Cámara -, “por haber trabajado para que saliera el proyecto”.

Una nueva Zona Fría

El segundo proyecto de relevancia en la sesión fue el presentado por el presidente de la Cámara, Alejandro Dichiara, quien propuso “las exenciones definitivas de los impuestos Inmobiliario, Ingresos Brutos, Sellos y, en algunos casos, Automotores” a los distritos incluidos en el Área Patagónica Bonaerense y la Zona Austral Desfavorable de la provincia de Buenos Aires.

Se trata de los partidos de Carmen de Patagones, Villarino, Puán, Tornquist y algunos cuarteles del partido de Saavedra. La norma aplica a más de 200 mil bonaerenses. Actualmente, las leyes 12.322 y 12.323 eximían del pago de impuestos a las ciudades mencionadas pero las normas debían renovarse cada 5 años. Con este escrito los beneficios quedarían de manera permanente.

El objetivo del proyecto es brindar previsibilidad a las actividades agropecuarias, comerciales, industriales y de servicios de cada distrito. Según indica el escrito, las regiones mencionadas “enfrentan desde hace décadas condiciones climáticas y productivas desfavorables, especialmente por la reiteración de sequías y emergencias agropecuarias, lo que justifica que el régimen deje de ser transitorio”. El próximo jueves en la sesión del Senado bonaerense, el proyecto podría convertirse en ley