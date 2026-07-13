Cómo comprar el dólar más barato del mercado, en la segunda semana de julio 2026

Cuál es el dólar más conveniente esta semana

El dólar más barato este lunes 13 de julio es el dólar oficial, que se ubica a $1.510, mientras que el dólar blue cotiza en $1.520; mientras que el dólar MEP se encuentra en $1.523,80 y el dólar CCL $1.569. Sin embargo, vale recordar que cada tipo de cambio tiene una variación distinta de acuerdo al banco en el que se opere.

Cómo comprar dólar oficial hoy

Podés comprar dólares desde el homebanking o la app de tu banco, según el procedimiento de cada entidad. Para operar necesitás tener una cuenta bancaria en dólares, que en muchos casos se puede abrir online y sin costo, aunque algunos bancos cobran comisiones.

Cuál es el dólar más conveniente hoy

Compra digital (online - Home Banking) : no hay límites para la compra por canales digitales, pero si vas a comprar más de US$ 100.000 , tenés que notificar al banco con 48 horas de anticipación .

Compra en efectivo (por ventanilla): si querés comprar dólares con pesos en efectivo, el límite es de US$ 100 mensuales. Para eso, deberás firmar una declaración jurada donde afirmás cumplir con los requisitos.

Qué dolar conviene este lunes

¿Cómo se retiran los dólares?

Podés retirar tus dólares por ventanilla en cualquier banco, sin restricciones.