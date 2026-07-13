La contundente indirecta de Matías Martin a Javier Milei: "No tiene perdón"

Matías Martin cuestionó a Javier Milei en la previa del partido entre Argentina e Inglaterra.

La Selección Argentina se enfrentará a Inglaterra este miércoles a las 16:00 en Atlanta, Estados Unidos, por las semifinales del Mundial de Norteamérica 2026. Desde que los europeos derrotaron a Noruega en su llave de cuartos de final, mucho se empezó a hablar respecto a un potencial cruce contra ellos, algo que se multiplicó exponencialmente una vez que La Scaloneta venció a Suiza.

El acontecimiento no solo fue campo fértil para las chicanas futboleras, sino también para reavivar las diferencias respecto de los británicos y también la causa Malvinas. Un ejemplo de esto lo dio Matías Martin, quien en Urbana Play habló acerca del conflicto bélico y criticó a quienes ven con buenos ojos a Margaret Tatcher, algo que sonó como a contundente crítica contra Javier Milei, quien en reiteradas ocasiones habló de manera positiva sobre la fallecida primera ministra quien estaba en el poder durante la guerra.

Margaret Tatcher, primera ministra del Reino Unido durante la Guerra del Malvinas.

El contundente mensaje de Matías Martin

"Si idolatrás a la Tatcher, yo estaré siempre en la vereda de enfrente, porque es una criminal de guerra para mi modo de ver las cosas", expuso con sumo enojo el famoso periodista, quien le recordó a su audiencia que fue ella quien "dio la órden de dispararle al Crucero General Belgrano cuando estaba fuera de la zona de exclusión y yendo en la dirección opuesta a la guerra".

En relación a esto último, sostuvo que fue "un crimen de guerra que para mí no tiene perdón" y que no lo dice solo "como argentino", sino también "como persona sensata que habita el mundo y que no admite ese tipo de prácticas".