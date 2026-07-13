El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha. Será uno de los eventos astronómicos más impresionantes de las últimas décadas, ya que tendrá una duración de seis minutos y 23 segundos. Esta magnitud del fenómeno no volverá a repetirse en más de 150 años.

Sin embargo, habrá que esperar hasta el 2027 para vivir uno de los eclipses solar más extensos de este siglo. Según informó The Economic Times, el fenómeno del 8 de abril de 2024, visible en toda América del Norte, duró un máximo de cuatro minutos y 28 segundos.

Pero la cifra será superada el 2 de agosto de 2027, cuando la Luna suma brevemente a partes de la Tierra en la oscuridad. En su punto máximo, cuando el Sol quede completamente oculto, el eclipse durará seis minutos y 23 segundos.

Cómo será el eclipse solar más largo del siglo XXI

La particularidad del eclipse reside en la alineación casi perfecta de la Tierra, la Luna y el Sol. Dada la órbita elíptica de la Luna, esta se encontrará relativamente más cerca de la Tierra, por lo que podrá bloquear completamente el Sol y así proyectar una amplia sombra de unos 258 kilómetros de ancho, que se extenderá a lo largo de 15.227 kilómetros sobre la superficie terrestre.

Esta rara alineación hace que la franja de totalidad sea inusualmente amplia y duradera, y abarca alrededor de 1,5 millones de millas cuadradas -unos 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Además, habrá que tener en cuenta ciertos recaudos al momento de presenciar el eclipse en todo su esplendor.

Para ello, es necesario encontrarse dentro de la trayectoria de la totalidad, preferiblemente en zonas con poca nubosidad. Los puntos planetarios ideales para observarlo son Tarifa, España (el punto más austral de Europa), las playas de Túnez o Luxor, y Egipto. Estos lugares no solo ofrecen vistas despejadas, sino también un rico contexto cultural que complementa la experiencia celestial.

Uno de los momentos más destacados del eclipse serán las denominadas perlas de Baily, pequeños destellos luminosos que aparecen cuando la luz solar atraviesa los valles y montañas del relieve lunar poco antes y después de la totalidad. Luego, se dará lugar al anillo de diamante, un efecto visual que deja visible un único punto brillante de luz alrededor del borde de la Luna, creando una imagen similar a una joya resplandeciente en el cielo.

Cuidados para observar el eclipse

Al momento de observar un eclipse se deben tener en cuenta algunos elementos, como lentes certificados para apreciar todas las fases parciales, ya que mirar el Sol directamente puede causar daños oculares permanentes.

También se deben usar telescopios solares con filtros y proyectores estenopeicos o visores de eclipses para la observación indirecta. Los especialistas remarcan que nunca hay que intentar observar un eclipse con lentes de sol, binoculares o telescopios sin filtros solares adecuados.