La amenaza de Maxi López en vivo a un famoso streamer anti Argentina

La Selección Argentina está a las puertas de jugar una nueva semifinal de la Copa Mundial de Fútbol, la segunda de manera consecutiva tras la disputada cuatro años atrás ante Croacia en Qatar 2022. El rival será ni más ni menos que Inglaterra, con quien nos une una áspera rivalidad tanto deportiva como histórica. El camino hasta la etapa de los cuatro mejores estuvo repleta de obstáculos: desde los más terrenales, como pueden ser lesiones o adversarios que opusieron gran resistencia, hasta las más esotéricas.

Dentro de este último grupo bien se podría incluir a Speed, el famosísimo streamer estadounidense que es bien conocido por estar en contra de Lionel Messi y la Selección Argentina, algo que lo llevó incluso a presenciar los juegos de La Scaloneta usando la camiseta de sus contrincantes. Cansado de ver como uno por uno eran doblegadas, ante Suiza hizo un cambio: se vistió de celeste y blanco, procurando usar su "mufa" contra nuestro combinado nacional, algo que de igual forma no salió como esperaba.

Speed, famoso streamer argentino.

Desde luego que sus actitudes causaron gran repercusión en las redes sociales, incluyendo de personas de renombre como lo es Maxi López, quien en una reciente aparición en vivo para Telefe decidió enviarle un contundente mensaje.

¿Qué dijo Maxi López de Speed?

Con el micrófono de Telefe en mano, el famoso exfutbolista señaló: "Vigilante, escuchame una cosa, no te presentes más, nos quisiste quemar anoche". Lejos de quitar el pie del acelerador, lo advirtió de manera sumamente contundente y para que no quede ningún atisbo de duda de que sus palabras eran serias: "Si te ponés de nuevo la de Argentina, te vamos a dar, te vamos a fajar, te lo digo".

El influencer no habló al respecto, ya que solo se limitó a contar que volverá a su estrategia inicial: vestirse con la indumentaria del rival de turno de la Argentina. ¿Seguirá mufando rivales o cumplirá su cometido? La respuesta, el miércoles desde las 16:00 en Atlanta.