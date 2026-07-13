Los inviernos en Argentina suelen ser duros para algunas regiones, pero para otras son una oportunidad para recibir la visita de cientos de turistas que buscan pasar unos días en la nieve. Por ello, la Cordillera de los Andes nevada es uno de los atractivos de la temporada.

En la Patagonia hay un rincón donde la nieve llega a cubrir casas enteras, las calles quedan cubiertas por varios metros de nieve y el único indicio de vida son las columnas de vapor. Este lugar es Copahue, un pequeño pueblo neuquino que reabrió sus famosas termas.

Se trata de una propuesta que permite disfrutar de las aguas termales al pie del volcán Copahue, donde conviven el calor y el hielo. El lugar permaneció cerrado durante varios inviernos por las condiciones extremas de frío y nieve.

¿Cómo es Copahue?

Copahue se encuentra a unos 2000 metros sobre el nivel del mar y suele atravesar inviernos más duros, ya que las tormentas pueden provocar acumulaciones de nieve de varios metros de espesor que cubren techos, calles y buena parte de las construcciones. Durante esta época, no es posible llegar con vehículos convencionales.

Sólo es posible llegar desde Caviahue y mediante excursiones organizadas con motos de nieve, vehículos oruga y unidades especialmente preparadas para desplazarse sobre superficies completamente nevadas. El camino atraviesa bosques de araucarias milenarias, hasta desembocar en el pueblo.

Como la localidad se encuentra en plena Cordillera de los Andes, está cerca del límite con Chile y a una gran altura.

Las aguas termales

A solo 17 kilómetros de Caviahue, por un camino de ripio, se encuentra Copahue, un complejo termal único, famoso por la calidad y variedad de sus aguas, fangos y algas. Con más de 20 tipos de aguas mineromedicinales, ofrecen un entorno ideal para la relajación y el bienestar.

Las aguas termales que brotan en la zona tienen su origen geotermal. El agua de lluvia y del deshielo se infiltra profundamente en el subsuelo, donde es calentada por el calor interno asociado al sistema volcánico. Luego, asciende hacia la superficie cargada de minerales como azufre, hierro y otros componentes naturales que le otorgan las propiedades por las cuales Copahue es reconocido desde hace décadas.

Una de sus características es que las piscinas termales conservan temperaturas ideales para los baños terapéuticos. Entre las experiencias más buscadas en el complejo Copahue sobresale la Laguna del Chancho, donde muchos visitantes realizan el famoso "shock térmico", que consiste en sumergirse en la nieve y luego ingresar al agua caliente.

Otras de las experiencias que pueden realizarse son baños sulfurados, baños ferruginosos, sesiones de vapor para favorecer las vías respiratorias, mascarillas faciales elaboradas con algas de Laguna Verde, masajes terapéuticos, entre otros circuitos que combinan varias experiencias.