Video: el gol de Alexis Mac Allister para Argentina ante Suiza en el Mundial 2026

Alexis Mac Allister marcó el 1 a 0 de la Selección Argentina ante Suiza por los cuartos de final del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. El volante del Liverpool de Inglaterra convirtió de cabeza tras el centro de Lionel Messi en el córner antes de los 10 minutos del encuentro en el Arrowhead Stadium de Kansas City. El segundo grito del mediocampista en mundiales que también marcó ante Polonia en Qatar 2022.

El gol de Alexis Mac Allister para el 1 a 0 de Argentina ante Suiza en el Mundial 2026

Así fue el festejo

La formación de la Selección Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.

El homenaje de la Selección Argentina a Antonio Rattín

La Selección argentina enfrenta a Suiza este sábado en los cuartos de final del Mundial 2026, y lo hace con un detalle muy especial en su vestimenta. Todos los futbolistas llevan un brazalete negro en señal de homenaje a Antonio Rattín, histórico exmediocampista de Boca Juniors y de la Selección nacional, quien falleció ese mismo día a los 89 años.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) solicitó a la FIFA la autorización para que el equipo pueda lucir este tradicional símbolo de luto durante el encuentro, y la entidad internacional se la concedió, permitiendo que el gesto se haga visible en uno de los partidos más importantes del torneo.

Antonio Rattín fue un emblema del fútbol argentino en las décadas del 60 y 70. Su carrera estuvo principalmente ligada a Boca Juniors, club en el que disputó más de 350 partidos y donde obtuvo varios títulos que lo consagraron como un referente indiscutido.

Además, defendió la camiseta argentina en diferentes momentos y participó en los Mundiales de Inglaterra 1966 y Alemania 1974. Su nombre quedó grabado en la memoria colectiva por un episodio emblemático en el Mundial de 1966, cuando fue expulsado en un partido contra Inglaterra tras un enfrentamiento con el árbitro alemán Rudolf Kreitlein.

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