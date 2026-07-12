Solbakken, con lágrimas en los ojos, se muestra orgulloso de Noruega tras la odisea en el Mundial

El inglés Jude Bellingham es entrevistado mientras el seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, aparece abatido tras el partido

El ​seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, derramó lágrimas de orgullo después de que su equipo perdió 2-1 ante Inglaterra en la prórroga, ‌quedando eliminado en cuartos ‌de final del Mundial, lo que puso fin a una campaña en la que se ganó los corazones tanto en su país como en el extranjero.

Noruega superó la fase de grupos y venció a Brasil en octavos de final, lo que le valió el choque de cuartos contra los ingleses. Pero, a pesar de que Andreas ​Schjelderup adelantó a Noruega, ⁠Jude Bellingham empató antes del descanso y marcó el segundo al ‌inicio de la prórroga, enviando a los noruegos a ⁠casa.

"Hemos jugado al más alto nivel ⁠y la suerte no nos ha acompañado, pero así es la vida, y ahora necesitamos tomarnos un respiro", dijo Solbakken.

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Desde los impresionantes goles de ⁠Erling Haaland hasta la famosa celebración del remo, patentada por ​la afición, Noruega dejó su huella en ‌el torneo al regresar al Mundial ‌por primera vez desde que Solbakken formaba parte de la plantilla ⁠como jugador en 1998.

"Así son las cosas, esto es el máximo nivel, no se puede llegar más alto que esto. Tuvimos algunos problemas al principio, en los primeros 20 minutos, pero realmente aplaudo ​a los ‌chicos", agregó el técnico de 58 años.

La fiebre futbolística provocó que se agotaran las camisetas rojas de la selección en Noruega, mientras miles de aficionados acudían en masa a los estadios, las calles y las plazas para ver la épica ⁠trayectoria de Haaland y compañía en el torneo.

"Espero que el verano (boreal) de 2026 haya sido bueno para todos y que hayamos logrado algo bueno juntos. Hemos contado con un apoyo fantástico de toda Noruega, y hemos estado a la altura de las expectativas, y eso es de lo que estoy realmente orgulloso", apuntó Solbakken.

"Dijimos que daríamos un paso adelante al ‌llegar al Mundial tras unas eliminatorias fantásticas, y lo hemos conseguido, los chicos lo han hecho. Y hemos estado aquí juntos durante seis semanas y media. No creo que la gente se haya aburrido ni un segundo, y es bueno saberlo", afirmó.

En un partido tenso, a Noruega ‌le anularon un gol a balón parado tras un empujón de Haaland, y corrieron rumores por el estadio de que el balón podría haber golpeado ‌el cable de una ⁠cámara aérea antes del segundo gol de Inglaterra, pero Solbakken no estuvo dispuesto a buscar excusas.

"Hoy se han ​dado muchas situaciones, quizá hayamos visto muchas de ellas en el Mundial, así que estas cosas pasan. Solo queremos desearle mucha suerte a Inglaterra", apuntó.

Con información de Reuters