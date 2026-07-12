La Selección argentina se prepara para enfrentar a Suiza este sábado en los cuartos de final del Mundial 2026, y lo hará con un detalle muy especial en su vestimenta. Todos los futbolistas llevarán un brazalete negro en señal de homenaje a Antonio Rattín, histórico exmediocampista de Boca Juniors y de la Selección nacional, quien falleció ese mismo día a los 89 años.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) solicitó a la FIFA la autorización para que el equipo pueda lucir este tradicional símbolo de luto durante el encuentro, y la entidad internacional se la concedió, permitiendo que el gesto se haga visible en uno de los partidos más importantes del torneo.

Antonio Rattín fue un emblema del fútbol argentino en las décadas del 60 y 70. Su carrera estuvo principalmente ligada a Boca Juniors, club en el que disputó más de 350 partidos y donde obtuvo varios títulos que lo consagraron como un referente indiscutido.

Además, defendió la camiseta argentina en diferentes momentos y participó en los Mundiales de Inglaterra 1966 y Alemania 1974. Su nombre quedó grabado en la memoria colectiva por un episodio emblemático en el Mundial de 1966, cuando fue expulsado en un partido contra Inglaterra tras un enfrentamiento con el árbitro alemán Rudolf Kreitlein.

Con el paso del tiempo, Rattín se convirtió en uno de los máximos ídolos de Boca Juniors y una figura clave para la historia del fútbol nacional, un legado que la Selección argentina buscará honrar en cada paso de esta competencia mundialista.