El desgarrador llanto de Haaland en la derrota de Noruega vs. Inglaterra en el Mundial 2026

El llanto de Haaland en la derrota de Noruega vs. Inglaterra en el Mundial

Erling Haaland protagonizó uno de los momentos más emotivos en el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. El delantero del Manchester City salió antes del comienzo del segundo tiempo del alargue contra Inglaterra en el duelo por los cuartos de final y rompió en llanto en el banco de suplentes. La lesión del atacante obligó al DT a realizar el cambio y el "Androide" se perdió los últimos 15 minutos de la derrota por 2 a 1 que clasificó a los de Thomas Tuchel a la semifinal.

La repetición reveló un detalle casi imposible de ver

La explicación llegó recién durante el entretiempo.

La transmisión de FOX Sports, con Zlatan Ibrahimovic como comentarista, mostró una repetición donde se aprecia que el balón habría rozado levemente la cámara spider utilizada para realizar las tomas aéreas del partido.

El contacto fue mínimo y prácticamente imperceptible a velocidad normal. Incluso, la trayectoria de la pelota apenas se modificó, motivo por el cual la acción pasó inadvertida tanto para los asistentes como para el árbitro principal.

No obstante, el reglamento no evalúa la intensidad del contacto sino el hecho de que exista una interferencia con un elemento considerado externo al juego.

Qué dice el reglamento sobre la cámara spider

Las Reglas de Juego de la FIFA consideran a la cámara spider como un "agente externo".

Dentro de esa categoría se incluyen todas las personas u objetos ajenos al desarrollo normal del partido, como estructuras, animales o cualquier elemento que pueda interferir accidentalmente con el balón.

En consecuencia, si la pelota entra en contacto con alguno de estos agentes externos durante una acción de juego, el árbitro debe detener el partido y reanudarlo mediante un balón a tierra en el lugar donde se produjo la interferencia.

Eso significa que, de comprobarse el roce con la cámara, el gol de Jude Bellingham tendría que haber sido invalidado automáticamente.