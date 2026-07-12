Habrá elecciones legislativas en Palestina tras casi 20 años

Abás, de 90 años, fue elegido presidente en 2005 con un mandato de cuatro años que, en teoría, terminó en 2009

El presidente palestino Mahmud Abás firmó un decreto el último jueves que fijó para el 28 de noviembre la celebración de elecciones legislativas, las primeras en casi 20 años en los territorios palestinos si finalmente se llevan a cabo. "El decreto presidencial llama al pueblo palestino en Jerusalén, Cisjordania y la Franja de Gaza a participar en elecciones legislativas libres y directas para elegir a los miembros del Consejo Legislativo Palestino en la fecha fijada", informó la agencia oficial de noticias Wafa, citando el texto del decreto.

Las últimas elecciones de este tipo se realizaron a principios de 2006, con un resultado que sorprendió al mundo: el movimiento islamista Hamás obtuvo una contundente victoria, desplazando al partido Fatah, liderado por Abás y hasta entonces dominante en la escena política palestina.

Ese resultado desembocó en la toma de la Franja de Gaza en 2007 por el grupo islamista. Además, desató enfrentamientos entre ambas que finalizaron con la separación administrativa de los Territorios Ocupados Palestinos. Y desde ese año el Consejo Legislativo Palestino, que actúa como Parlamento de la Autoridad Palestina, no sesiona.

La presión por nuevas elecciones

El llamado a elecciones va en sintonía con las reformas exigidas por la comunidad internacional, que mantiene su apoyo financiero a la Autoridad Palestina condicionado a la realización de cambios políticos y estructurales.

La Autoridad Palestina enfrenta acusaciones de corrupción e ineficacia, y varios donantes internacionales condicionan su apoyo al cumplimiento de reformas políticas y administrativas.

Abás, de 90 años, fue elegido presidente en 2005 con un mandato de cuatro años que, en teoría, terminó en 2009. Sin embargo, su período se extendió sin nuevas elecciones presidenciales, y desde entonces ha gobernado mediante decretos, lo que generó críticas tanto internas como externas.

En 2021, Abás había anunciado elecciones legislativas y presidenciales para mayo y julio, respectivamente, pero esas votaciones fueron postergadas indefinidamente debido a la falta de garantías para que se celebren en Jerusalén este, una zona de mayoría árabe ocupada por Israel desde 1967.

En abril de 2024, los palestinos participaron en elecciones municipales en Cisjordania, la primera votación desde que comenzó la guerra en Gaza en octubre de 2023, un indicio de cierta apertura política en medio de un contexto complejo.

¿Cuándo serán las elecciones presidenciales en Palestina?

En junio pasado, Abás anunció que las elecciones presidenciales se realizarán a principios de 2027, aunque no aclaró si buscará la reelección en esos comicios.