Hasta qué hora funciona el subte hoy sábado 11 de julio por el partido de Argentina vs. Suiza. Foto: Andrés D'Elía

Con motivo del partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial, la línea D del Subte de la Ciudad de Buenos Aires extenderá su horario habitual para facilitar el regreso de los hinchas. Desde Emova informaron que este sábado 11 de julio, luego de la finalización del Fan Fest que se realizará en Plaza Seeber por el duelo de la albiceleste, dicha línea brindará un servicio especial nocturno hasta las 2 de la madrugada.

La medida busca acompañar la desconcentración del público que se acerque a ver el encuentro en uno de los puntos habilitados para seguir el partido de la Selección. Sin embargo, vale aclarar que no todas las estaciones permanecerán abiertas durante el horario especial.

La línea D extenderá su horario este sábado por Argentina vs. Suiza. Foto: Emova

En lo que respecta al ingreso, las formaciones de la línea D únicamente se detendrán en Plaza Italia. En tanto, para el descenso de pasajeros estarán habilitadas las estaciones Congreso de Tucumán, Olleros, Pueyrredón y Catedral.

La línea B extiende su horario: hasta qué hora funciona

Además del servicio especial dispuesto para la línea D, la línea B del Subte también extenderá su funcionamiento este sábado 11 de julio. La línea cuenta con horario extendido los viernes y sábados desde hace tiempo.

En esta oportunidad, el servicio nocturno de la línea B se prestará hasta la 1:30 de la madrugada. Al igual que ocurrirá con la línea D por el Fan Fest de Plaza Seeber, las formaciones no circularán con todas las estaciones habilitadas.

Durante ese horario especial, los pasajeros podrán ingresar y descender únicamente en J. M. de Rosas, Federico Lacroze, Dorrego, Medrano, Pueyrredón, Uruguay, Carlos Pellegrini y Leandro N. Alem.

Desde la estación J. M. de Rosas, la última formación partirá a la 1 de la madrugada, mientras que desde Leandro N. Alem el último tren saldrá a la 1:30.

A qué hora juega la Selección Argentina contra Suiza

La Selección Argentina se enfrentará a Suiza este sábado 11 de julio desde las 22 horas por los cuartos de final del Mundial. El encuentro definirá al último semifinalista del torneo. En caso de conseguir la victoria, la albiceleste avanzará a las semifinales, donde disputará un lugar en la final el próximo miércoles 15 de julio a las 16 horas en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.