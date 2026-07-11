Scaloni aseguró que es "posible" que repita el mismo equipo ante Suiza

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, habló en la previa de partido de Suiza por los cuartos de final de la Copa del Mundo. Sobre la polémica que disparó Lamine Yamal, sobre que Francia y España son los dos mejores equipos del torneo, el entrenador nacional aseguró: "Tiene razón, Francia vs España es una final anticipada". Sobre el próximo partido aseguró: "Para mi es muy buen equipo, equipo que compite con las mejores selecciones. Tiene tradición en los mundiales".

En conferencia de prensa, Scaloni aseguró: "Por algo ha llegado a esta instancia, por algo Suiza eliminó a Colombia". Al respecto añadió que todavía no iba a dar el equipo, pero que posiblemente "puede haber algunos cambios, o no". En la rueda de prensa, también aseguró sobre los números 9 de la Selección Argentina añadió: "Siempre lo he tenido en la cabeza que pueden estar, soy un agadecido a Julián (Álvarez) y a Lautaro (Martínez), pero lamentablemente juega uno".

Por otro lado, sobre el equipo aseguró: "Ya lo hice lo de repetir equipo algunas veces, no sería descabellado de que lo haga. Pero también puede ser que lo haya. En principio podría jugar lo mismo. Más allá de lo loco del partido, me gustó lo del equipo el otro día"