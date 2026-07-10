La escalada entre EEUU e Irán podría amenazar el superávit del mercado petrolero de 2027, según la AIE

Bombas de extracción del yacimiento petrolífero de Airankol, explotado por Caspiy Neft en la región de Atyrau, Kazajistán

Una reciente escalada de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán podría trastocar la previsión de la ‌Agencia Internacional de la ‌Energía (AIE) de un importante superávit del mercado petrolero el próximo año, dijo el organismo el viernes, mientras la oferta mundial aumentó en junio tras la reapertura del estrecho de Ormuz, aunque seguía por debajo de los niveles previos a la guerra.

Los mercados mundiales de petróleo recibieron cierto respiro el ​mes pasado, cuando un ⁠acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán facilitó ‌la apertura del estrecho, cuyo cierre efectivo había ⁠retirado hasta 14 millones de barriles ⁠diarios de flujos de crudo durante el punto álgido de la mayor crisis de suministro petrolero de la historia.

La AIE ⁠dijo que la oferta mundial de petróleo aumentó en ​4,1 millones de barriles diarios en junio, ‌pero se mantuvo 9,4 millones ‌de barriles diarios por debajo de los niveles previos a ⁠la guerra.

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La agencia prevé que la oferta se expanda en 7,5 millones de barriles diarios el próximo año, tras una contracción de 3,7 millones de barriles diarios este año, ​pero eso ‌depende de una mejora de los tránsitos por Ormuz.

"Una escalada de las hostilidades el 7 y 8 de julio, sin embargo, ensombrece las perspectivas y podría trastocar la previsión de que el mercado pasará ⁠a un superávit el próximo año", dijo, y añadió que un acuerdo de paz duradero es "imprescindible" para que los mercados petroleros se normalicen.

Las previsiones de la AIE para 2027 implican que la oferta superará a la demanda en 4,62 millones de barriles diarios el próximo año, frente a un déficit de 860.000 barriles ‌diarios este año, siempre que los productores puedan reactivar yacimientos y las refinerías puedan reanudar los envíos normales de productos.

La agencia con sede en París, que asesora a países industrializados, prevé que la demanda mundial de petróleo caiga en 1 millón de ‌barriles diarios este año, antes de repuntar y crecer en 2 millones de barriles diarios en 2027.

En el corto plazo, prevé que ‌la temporada de ⁠máxima demanda de combustibles del verano boreal eleve el consumo en alrededor de 8 millones de ​barriles diarios frente al mínimo de mayo, registrado en el punto álgido de la crisis.

Con información de Reuters