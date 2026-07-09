Putin podría ampliar la guerra en Ucrania pese a los esfuerzos de Trump, según fuentes

FOTO DE ARCHIVO. Espesas columnas de humo con llamas se elevan desde una refinería de petróleo tras un ataque con drones ucranianos en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania, en Moscú, Rusia

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ​rechaza los llamamientos a negociar la paz con Kiev, según informaron a Reuters tres fuentes cercanas al Kremlin, y los recientes ataques con drones de Ucrania contra refinerías de petróleo y puertos rusos han reforzado su determinación de seguir luchando ‌por el momento.

Dos de las fuentes, que hablaron bajo ‌condición de anonimato, afirmaron que, al contrario, era probable que Putin intensificara el conflicto, que lleva más de cuatro años. Una de ellas, que se reúne regularmente con el presidente, describió como "muy probable" una escalada en los próximos meses.

Estos comentarios se producen después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, afirmara el lunes que Putin quería que la guerra terminara y que una solución estaba "más cerca de lo que la gente cree". Trump mantuvo la semana pasada conversaciones telefónicas por separado con Putin y con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski. Se reunió con Zelenski en la cumbre de la OTAN el miércoles, donde el presidente ucraniano dijo que habían debatido "ideas para acercar la paz".

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La ​Casa Blanca no respondió a las ⁠solicitudes de comentarios.

Una de las personas familiarizadas con el pensamiento de Putin dijo que el mandatario ruso se había "mantenido firme" para lograr el ‌objetivo clave de conquistar el resto de la región oriental ucraniana del Dombás, donde los avances rusos se ⁠han ralentizado este año. La misma fuente señaló que Putin reprendió recientemente ⁠a un grupo de asesores que sugerían un compromiso basado en un alto el fuego a lo largo de las líneas del frente actuales. La segunda fuente dijo que Putin cree que Rusia conquistará pronto el Dombás.

El presidente ruso rechazó públicamente en junio un llamamiento de ⁠Zelenski para celebrar una reunión y alcanzar un alto el fuego.

"Rusia está dispuesta a una solución pacífica, pero tiene capacidad ​suficiente para actuar de forma independiente y continuar con la operación militar especial", declaró el portavoz ‌del Kremlin, Dmitri Peskov, en respuesta a una solicitud de comentarios ‌para este artículo.

En respuesta a una solicitud de comentarios a la oficina de Zelenski, un alto funcionario ucraniano señaló que ⁠los informes de inteligencia de Kiev de los últimos meses reflejaban que Putin se estaba preparando para dar nuevos pasos en la guerra, en lugar de para la paz, entre ellos nuevas operaciones en Ucrania o un posible ataque contra otro país europeo.

Algunos analistas militares occidentales creen que Rusia necesitaría un reclutamiento obligatorio de hombres en edad de combatir para lograr el objetivo de tomar el Dombás. El reclutamiento ​es una medida políticamente ‌impopular que Putin se ha mostrado reacio a aplicar desde el inicio de la guerra.

Los expertos militares rusos han hablado cada vez más en público de una escalada, incluida la posibilidad de atacar objetivos europeos, como las bases de la OTAN en los países bálticos.

Tal medida correría el riesgo de arrastrar a Rusia a una confrontación directa con la alianza liderada por EEUU, poniendo a prueba el compromiso de la OTAN de que un ataque contra un Estado miembro ⁠constituye un ataque contra todos.

Rusia podría intentar sembrar tensiones dentro de la OTAN con ataques aislados, comparables al reciente ataque con drones rusos contra Rumanía, según Jack Watling, del Royal United Services Institute (RUSI), un centro de estudios sobre defensa y seguridad con sede en Londres.

"Los rusos no buscarían una guerra con la OTAN. Pero podrían utilizarla para dividir a la OTAN en cuanto a cómo responder", dijo Watling. Añadió que el aumento de las tensiones con la OTAN podría ayudar a Putin a encontrar una justificación política dentro de Rusia para el servicio militar obligatorio.

EL AUMENTO DE LOS COSTOS DE LA GUERRA

Los repetidos ataques contra refinerías de petróleo, puertos y depósitos de almacenamiento en Rusia y en la Ucrania ocupada por Rusia ‌han provocado una grave escasez de combustible, lo que ha hecho que millones de rusos sufran de primera mano las consecuencias de la guerra. La popularidad de Putin sigue siendo alta, pero recientemente ha alcanzado su punto más bajo desde que comenzó la guerra en 2022, según reveló una encuesta.

Los aliados de Ucrania han aprovechado lo que denominan un cambio de dinámica en la guerra. Algunos reclaman sanciones económicas adicionales para obligar a Putin a poner fin al conflicto.

Sin embargo, los recientes éxitos de Ucrania han enfurecido aún más a Putin y le han hecho ‌estar más decidido a dar una respuesta contundente, según la persona que se reúne con Putin habitualmente.

Las fuerzas rusas han lanzado dos importantes ataques con drones y misiles contra Ucrania durante la última semana, incluida la capital, Kiev, en los que han muerto decenas de civiles. Moscú afirmó que los ‌ataques habían alcanzado objetivos militares.

En ⁠declaraciones televisadas dirigidas a los generales la semana pasada, Putin afirmó que los ataques de Ucrania contra las infraestructuras energéticas significaban que Rusia trataría de apoderarse de más territorio ucraniano a lo largo de la frontera, más ​allá del Dombás, como "zona de seguridad".

Andrei Ilnitski, un antiguo funcionario del Ministerio de Defensa ruso, afirmó en una columna publicada el 29 de junio en el periódico Kommersant que la escalada del conflicto podría comenzar con la destrucción de 30 importantes instalaciones industriales en Ucrania, entre ellas una acería y el puerto de Odesa.

Con información de Reuters