Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este miércoles 8 de julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos de julio. Hoy, miércoles 8 de julio, los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo ya pueden acercarse a los bancos. Además, las titulares de la AUH comienzan a recibir el incremento mensual, y los beneficiarios del SUAF también tienen fecha asignada. A continuación, el detalle de quién cobra hoy según la terminación del DNI.

Los montos incluyen el aumento del 2,15% por movilidad y, en el caso de las jubilaciones mínimas, el bono extraordinario de hasta $70.000. Recordá consultar los canales oficiales de ANSES ante cualquier duda.

Jubilaciones y Pensiones

Hoy cobran los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo y que tienen DNI terminado en 0 o 1. El monto total es de $481.989,33 (jubilación mínima de $411.989,33 más bono completo de $70.000). También aplica a titulares de PUAM y Pensiones No Contributivas (PNC) que estén en este grupo.

DNI 0 y 1: cobran hoy.

cobran hoy. Bono extraordinario: $70.000 incluido.

Asignaciones Familiares (SUAF)

Los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y otros beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares cobran hoy según el siguiente detalle:

Asignación por Hijo: DNI terminado en 1 . Monto variable según rango de ingresos familiares (desde $15.585 hasta $74.032 por hijo).

DNI terminado en . Monto variable según rango de ingresos familiares (desde $15.585 hasta $74.032 por hijo). Pensiones No Contributivas por discapacidad: todas las terminaciones de DNI cobran hoy su asignación familiar, sin distinción.

Asignación Universal por Hijo (AUH)

El cronograma de pago de la AUH comienza hoy. Las titulares deben verificar su fecha exacta ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. El monto bruto de julio asciende a $148.049 (80% efectivo: $118.439,20), más el Complemento Leche de $55.841 para quienes corresponda. Se recomienda estar atentas a la próxima publicación del calendario oficial por terminación de DNI.