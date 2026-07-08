Francia enviará tropas terrestres para las rotaciones de la OTAN en Finlandia

FOTO DE ARCHIVO. El presidente francés, Emmanuel Macron, asiste a los ejercicios militares Orión 2026 en el campamento militar de Suippes, Francia

Francia enviará tropas para sumarse a ‌las fuerzas ‌terrestres de avanzada de la OTAN en Finlandia, informó el miércoles la oficina del presidente finlandés, convirtiéndose así en ​uno de ⁠los primeros aliados ‌en contribuir al despliegue ⁠recién establecido ⁠cerca de la frontera de la alianza con Rusia.

La ⁠contribución francesa incluirá una ​unidad de ‌combate que se ‌integrará en la fuerza ⁠de la OTAN y se desplegará de forma rotatoria, indicó la ​oficina ‌del presidente en un comunicado conjunto con Francia y Suecia.

Tras la adhesión de ⁠Finlandia a la OTAN en 2023, los líderes de la alianza acordaron establecer una fuerza multinacional en Laponia para reforzar la seguridad ‌a lo largo de los 1.340 kilómetros de frontera de Finlandia con Rusia, la más larga ‌de todos los miembros de la OTAN.

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El despliegue comenzó ‌a ⁠operar en junio de 2026 bajo el ​mando de Suecia.

Con información de Reuters