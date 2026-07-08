Francia enviará tropas terrestres para las rotaciones de la OTAN en Finlandia

Francia enviará tropas para sumarse a las fuerzas terrestres de avanzada de la OTAN en Finlandia, informó el miércoles la oficina del presidente finlandés, convirtiéndose así en uno de los primeros aliados en contribuir al despliegue recién establecido cerca de la frontera de la alianza con Rusia.
La contribución francesa incluirá una unidad de combate que se integrará en la fuerza de la OTAN y se desplegará de forma rotatoria, indicó la oficina del presidente en un comunicado conjunto con Francia y Suecia.
Tras la adhesión de Finlandia a la OTAN en 2023, los líderes de la alianza acordaron establecer una fuerza multinacional en Laponia para reforzar la seguridad a lo largo de los 1.340 kilómetros de frontera de Finlandia con Rusia, la más larga de todos los miembros de la OTAN.
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El despliegue comenzó a operar en junio de 2026 bajo el mando de Suecia.
Con información de Reuters