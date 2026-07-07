Kun Agüero se refirió a la situación familiar de Messi.

Terminado el vibrante 3-2 de Argentina sobre Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, el Kun Agüero abrió su corazón en la transmisión de ESPN y explicó el cúmulo de emociones que atraviesa Lionel Messi en medio de la competencia.

El encuentro en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta tuvo de todo. Argentina llegó a estar 2-0 abajo, con Messi errando un penal, y el fantasma de la eliminación sobrevoló el estadio hasta los minutos finales, cuando la Albiceleste completó una remontada agónica para sellar su pase a cuartos de final. En el estudio de ESPN Mundial, el Kun Agüero y Carlos Tevez vivieron cada vaivén del marcador con una intensidad que las cámaras no dejaron pasar.

¿Qué dijo Agüero sobre Lionel Messi y su papá?

Ya con el resultado cerrado, el exdelantero se refirió a la carga emocional que enfrenta su amigo dentro de la cancha. "Erra el penal, se juntan muchas cosas dentro de la cancha, pero es impresionante, nunca baja los brazos. En la cancha cuando está Leo todo es posible", arrancó el Kun, destacando la capacidad de recuperación de Messi pese a las adversidades del partido.

La reflexión más íntima

Pero la definición más profunda llegó después. Agüero fue más allá del análisis futbolístico y se metió de lleno en lo emocional: "Se le junta todo, la salud del padre, que debe pensar que el padre está mirando, disfrutando este momento, que no puede estar mirándolo acá".

La frase resonó fuerte entre los presentes en el estudio. El comentario del Kun llega en un momento particular para el entorno de Messi: la familia había emitido semanas atrás un comunicado confirmando que Jorge Messi atraviesa un tratamiento médico, sin precisar la enfermedad, aunque señalando un pronóstico favorable dentro del cuadro que presenta, y pidiendo abordar el tema con responsabilidad.

Se habló sobre la salud del padre de Messi.

Pese a ese contexto, Messi terminó siendo determinante: anotó el gol que inició la remontada albiceleste y extendió su propio récord de goles en Mundiales, con anotaciones en nueve partidos mundialistas consecutivos. Argentina, con el aliento de figuras como Agüero y Tevez desde los estudios, avanzó a cuartos de final y ahora espera rival entre Colombia y Suiza.