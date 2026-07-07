Cómo consultar la liquidación de sueldo desde la aplicación Mi Argentina

La nueva opción está disponible para dispositivos Android e iPhone dentro de la sección Trabajo/Mis Empleos de Mi Argentina.

La aplicación Mi Argentina incorporó una nueva función que permite a trabajadores del sector privado consultar la liquidación digital de haberes directamente desde el celular.

La herramienta, desarrollada por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología junto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), centraliza la información laboral y ofrece acceso al detalle del salario, descuentos y contribuciones patronales declaradas por el empleador.

"Cada nueva funcionalidad significa más servicios, menos trámites y un Estado que aprovecha la tecnología para brindar soluciones concretas a las personas", señaló el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua.

Paso a paso: cómo consultar el recibo de sueldo desde la aplicación Mi Argentina

La nueva opción está disponible para dispositivos Android e iPhone dentro de la sección Trabajo/Mis Empleos de Mi Argentina. Para acceder a la información, los usuarios deben seguir los siguientes pasos:

Descargar o actualizar la aplicación Mi Argentina .

. Iniciar sesión con su perfil digital.

con su perfil digital. Ingresar a Trabajo/Mis Empleos .

. Seleccionar la relación laboral registrada .

. Consultar el detalle de la liquidación digital de haberes.

Desde ese apartado es posible visualizar el salario bruto, el sueldo neto, los descuentos aplicados, los aportes y las contribuciones patronales informadas por el empleador. La plataforma también permite tener reunida la información laboral en un único lugar, sin necesidad de recurrir a recibos impresos.

La herramienta no está habilitada para todos los trabajadores. Solo pueden utilizarla quienes estén alcanzados por el régimen de Liquidación Digital y cuyos empleadores ya se encuentren incorporados a ese sistema.

En cambio, quedan excluidos quienes trabajan en el sector público, el personal del régimen de casas particulares y los empleados de empresas privadas que todavía no lo implementaron.

Mi Argentina es el perfil digital oficial de la ciudadanía y concentra distintos servicios del Estado en una sola aplicación. Además de la nueva consulta de haberes, permite gestionar trámites, solicitar turnos y acceder a credenciales digitales como el Documento Nacional de Identidad (DNI), la Licencia de Conducir, la cédula verde, la constancia de CUIL y el Certificado Único de Discapacidad, entre otros documentos.