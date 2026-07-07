La Libertad Avanza quiere aprobar la Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado, pero no sale sin cambios

Los jefes de bloques del Senado se congregarán este miércoles a las 12 para la reunión de labor parlamentaria, con miras a una eventual sesión para el próximo jueves 16. La Libertad Avanza (LLA) planea darle media sanción al proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, aunque tendría que ceder a modificaciones por parte de los aliados para aprobarla y que el peronismo no avance en su intento por bajarla.

El temario incluiría los proyectos que formaban parte de la sesión que LLA tuvo que sacrificar para que no avanzaran los pedidos de interpelación al ahora eyectado ex jefe de gabinete Manuel Adorni. En el listado se encuentra la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, redactada por el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger.

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Fuentes del bloque de LLA reconocieron que, a solicitud de los bloques aliados, le podrían hacer cambios al proyecto que propone modificaciones al Código Procesal y al Código Civil y Comercial, al Registro de la Propiedad Inmueble, la ley de Manejo del Fuego y facilita los desalojos a inquilinos y la compra de tierra a extranjeros. Este sería uno de los puntos en debate. "Es muy difícil ponerse de acuerdo", se sinceró una fuente que conoce la vida interna de la bancada mileista.

El Destape pudo acceder a la última versión, reescrita varias veces entre su ingreso, paso por comisión y cambios a pedir de los aliados. El artículo 25 del texto modifica el artículo 3 de la ley de Tierras (26.737) y establece que para los extranjeros, las únicas restricciones que tendrán para la adquisición de tierras rurales serán "por parte de estados extranjeros" y "empresas con participación estatal extranjera", salvo "autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional".

Por fuera del lote de los aliados, el interbloque Popular expresó su rechazo al texto. "Otros Estados podrían comprar tierras aquí. Estados Unidos o Israel podrían comprar territorio en Argentina, es muy grave”, había alertado semanas atrás el jefe de la bancada peronista, José Mayans. Fuentes del bloque reconocieron conversaciones "senador por senador" para que se caiga.

La orden del día también incluía cinco convenios internacionales, de la Argentina con Estados Unidos, Ucrania, Mercosur, Chile y Colombia, respectivamente; seis acuerdos para designaciones de diplomáticos, siete pliegos de candidatos a jueces, fiscales y defensores.

Entre las designaciones judiciales está la autorización para que Víctor Pesino pueda continuar como vocal de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, ya que cumplirá 75 años. El magistrado había sido cuestionado en la comisión de Acuerdos por el peronismo por su fallo en favor de la reforma laboral.

Sin embargo, en el oficialismo también se entusiasman con poder ingresar el proyecto de ley de Hojarascas, que ya cuenta con media sanción de Diputados. Estiman en LLA que tendrían los acompañamientos para la aprobación definitiva. "Si no se voltea Inviolabilidad, que es la que más ruido hace a los senadores que están en el medio, Hojarasca pasa por un tubo", especularon desde el peronismo.

El texto propone la eliminación de leyes "obsoletas", a consideración de Sturzenegger, autor del proyecto de ley. Si bien se derogan normas como la que establece el "padrinazgo presidencial", el carnet de mochilero, o la que estipula que los automóviles oficiales que se compren deban ser de industria nacional, también se eliminan la de Bienes Culturales, que establece un tope del 30% de las acciones de un medio de comunicación pueda estar en manos extranjeras.

Si bien el oficialismo esbozó un intento de reactivación de la agenda oficialista en el Congreso, paralizada por la presencia de Adorni, no hay señales de que los proyectos del temario anunciado ingresen en la sesión de la semana que viene. La jornada de la semana que viene le dará tiempo a la Casa Rosada para continuar las negociaciones con los gobernadores, especialmente con la reforma electoral.