LLA dejó caer la sesión y el Senado la dio una semana más a Adorni

El Senado le dio una semana más de vida a Manuel Adorni. La sesión, en la que el interbloque Popular y el PRO querían impulsar los pedidos de interpelación al cuestionado jefe de Gabinete, se cayeron por falta de quórum.

A las 11.31, el presidente Provisional del Senado, Bartolomé Abdala, levantó la sesión. En el recinto se encontraban sentados la Unión Cívica Radical, el PRO y los bloques provinciales. Los senadores de La Libertad Avanza (LLA) se encontraban algunos sentados y otros parados. El peronismo no había ingresado.

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Al margen de los pedidos de interpelación, el interés de LLA para sesionar hoy era aprobar la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Entienden desde el oficialismo y bloques aliados que los votos estaban. El peronismo rechazaba de plano este texto.

Tras la sesión trunca, desde el oficialismo señalaron que está convocada la comisión de Asuntos Constitucionales para el miércoles 1° a las 15 en aras de tratar los dos pedidos de interpelaciones. Si bien en la reunión de labor parlamentaria del miércoles pasado el oficialismo autorizó a que en el acta figurara que ingresarían los pedidos de interpelación, la jefa de la bancada de LLA, Patricia Bullrich, forzó una nueva convocatoria de los presidentes de bloque y estableció que el tratamiento de las citaciones al ministro coordinador necesitaban dos tercios.

Además de rechazar la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el peronismo se manifestó en contra de la jugada del oficialismo. "Nosotros queremos que se baje la ley, sesión sin dos tercios, interpelación y moción de censura", comentó a El Destape una fuente del interbloque Popular.

Sin embargo, Adorni está a salvo del Senado, pero por poco. En la comisión de Asuntos Constitucionales, para dictaminar, se necesita mayoría simple. Si los aliados, molestos con el Jefe de Gabinete, unen votos, los pedidos de interpelación podrían tener destino de recinto.

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