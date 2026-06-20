El Gobierno busca una maniobra de último momento para salvar a Adorni en el Senado

La sesión del Senado prevista para el jueves parece ser cosa juzgada para Manuel Adorni: la oposición, impulsada por el interbloque Popular, avanzaría con una interpelación, que derivaría en una moción de censura. Sin embargo, en La Libertad Avanza (LLA) buscan un último recurso para volver a salvar al jaqueado jefe de Gabinete envuelto en cientos de escándalos por presunto enriquecimiento ilícito.

"Todos consideramos que tiene que ser por dos tercios", comentó a El Destape una fuente de la bancada mileísta. El bloque de LLA sostiene que para tratar el proyecto de interpelación se debería pedir en el recinto que se trate sobre tablas, por lo que se necesitarían las dos terceras partes del Cuerpo: es decir, 48. De esta manera, no necesitarían la mayoría simple de la mitad más uno: 37.

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En el acta de la reunión de labor parlamentaria, que se celebró el miércoles pasado por la noche, figura en los asuntos acordados a considerar las potenciales mociones. Quizás ocurra un deja vú de lo que sucedió en la última sesión, cuando el oficialismo metió 23 pliegos de designaciones judiciales que no habían formado parte de un acuerdo entre los presentes de bloque.

El reclamo del bloque libertario podría ser contradictorio con lo que había afirmado la propia jefa de la bancada, Patricia Bullrich, tras la reunión de labor, ya que había afirmado que se podía proceder al tratamiento de la interpelación sin que el expediente tenga que pasar previamente por comisiones. "Si se vota la interpelación, puede hacerse antes o después del informe, según lo que se acuerde; es un artículo operativo de la Constitución (101) y requiere mayoría absoluta", había dicho la senadora a los periodistas presentes.

"Sólo podría ser por presión de la Rosada, porque Patricia hizo el acuerdo de labor", especuló una voz que conoce la vida interna de la bancada oficialista y que señaló como impulsora de esa presión a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Versiones periodísticas señalaron que LLA quería una nueva reunión de labor parlamentaria en los días previos a la sesión prevista para el jueves, aunque no pudo ser confirmado por las fuentes consultadas por este medio.

Si la interpelación prospera, Adorni debe concurrir siete días después de la aprobación, el 2 de julio; fecha en la que el jefe de Gabinete esperaba dar su informe de gestión ante el Senado. De prosperar la jugada libertaria, el ministro coordinador, que no pudo explicar sus presuntas irregularidades patrimoniales y que derivaron en contradicciones al Congreso, solo vendrá a hacer su presentación de rutina y responder las preguntas de los senadores.