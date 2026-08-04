Estrenos en Pluto TV en agosto 2026 para ver películas y series gratis: las nuevas producciones que llegan

Pluto TV con estrenos en agosto de 2026.

Pluto TV continúa consolidándose como una de las opciones más populares y atractivas dentro del universo del streaming gratuito con publicidad. Propiedad de Paramount, este servicio destaca por ofrecer acceso instantáneo a una extensa oferta audiovisual sin requerir suscripciones mensuales ni ingresar datos bancarios. Con un catálogo que combina canales temáticos en vivo las 24 horas y contenidos bajo demanda, la plataforma ofrece opciones para todos los gustos, desde producciones de cine y televisión hasta documentales, programas infantiles y grandes eventos deportivos en directo.

Partidos de la Conmebol en Pluto TV. (Crédito de foto: Ernesto Ryan/Getty Images)

Estrenos destacados en Pluto TV

Entre los principales lanzamientos del mes sobresalen las siguientes propuestas:

AsiaManía: especial dedicado al entretenimiento asiático con películas de artes marciales (Jackie Chan, Jet Li, Donnie Yen), cine de terror (El Aro, La Invocación), k-dramas (Coffee Prince) y telenovelas orientales.

Shark Week : ciclo con películas de suspenso y ciencia ficción sobre criaturas marinas como Mega Shark vs. Crocosaurus , Snow Shark y Ataque de Tiburón de Dos Cabezas .

Back to School: especial para el regreso a clases que incluye el canal pop-up de PAW Patrol, junto a Teenage Mutant Ninja Turtles, Freaks and Geeks y Garfield Gets Real.

Deportes en vivo : transmisión en directo de los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores 2026 entre Rosario Central y Corinthians (13 y 20 de agosto).

Series destacadas: incorporación del aclamado drama policial Blue Bloods, protagonizado por Tom Selleck.

Para organizar adecuadamente su oferta, la plataforma estructura sus contenidos en diversas secciones temáticas que facilitan la navegación. Los usuarios pueden explorar categorías claramente definidas como Acción, Drama, Comedia, Terror, Anime, Estilo de Vida, Infantil y Noticias, lo que permite pasar fácilmente de la grilla de canales en vivo al catálogo a la carta.

Funcionamiento y seguridad de la aplicación

Comprender el funcionamiento de Pluto TV es sencillo e intuitivo. El servicio combina la experiencia de la televisión tradicional mediante canales continuos con una sección interactiva para ver títulos a la carta. La plataforma está disponible a través de su sitio web oficial o descargando su aplicación en televisores, teléfonos móviles, tablets, consolas y dispositivos como Chromecast o Fire TV.

En cuanto a la seguridad, la aplicación brinda total confianza a los usuarios. Al no exigir registros previos ni solicitar información sobre tarjetas de crédito o datos personales, la plataforma protege la privacidad y elimina riesgos financieros. Asimismo, sus aplicaciones se descargan directamente desde tiendas verificadas, garantizando un entorno digital protegido para toda la familia.