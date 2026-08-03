Una importante empresa agrícola busca despedir al 60 por ciento de su personal

Una importante fabricante agrícola busca despedir la mayoría del personal.

Una importante fábrica de productos y maquinaria agrícola atraviesa un delicado momento por la crisis económica que generó Javier Milei y busca despedir a casi el 60 por ciento de su personal asegurando que solo así logrará mantener la operatividad.

Metalfor presentó un procedimiento preventivo de crisis que tramita ante la Secretaría de Trabajo, y allí formuló un plan de reestructuración que contempla mantener en actividad a apenas unos 175 trabajadores, lo que implicaría una reducción de más de de 225 puestos laborales entre sus plantas de Marcos Juárez y Noetinger.

La información fue confirmada por el abogado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Carlos García Allocco, quien explicó al programa Red Panorama que el proceso se desarrolla bajo el mecanismo previsto por la Ley de Empleo y no corresponde a un concurso preventivo de acreedores.

Según detalló el letrado, la empresa presentó un plan de negocios que proyecta conservar aproximadamente el entre el 30 y 40 por ciento de su dotación actual. Sin embargo, aclaró que todavía no existe una definición sobre qué trabajadores continuarán en sus puestos. "Estamos trabajando para que haya la menor cantidad de heridos posibles y que todas las decisiones se tomen dentro de la legalidad", sostuvo el representante gremial.

Retiros voluntarios bajo cuestionamiento

Como parte de la reestructuración, Metalfor propuso un esquema de retiros voluntarios. No obstante, desde la UOM y el gremio que representa a los supervisores cuestionaron la iniciativa al considerar que no ofrece garantías suficientes respecto de la forma y los plazos de pago.

"La propuesta, sin mayores garantías en este contexto, obviamente ha tenido su reproche de ambas partes sindicales", afirmó García Allocco. El abogado recordó además que la empresa arrastra demoras en el pago de salarios desde hace varios meses, situación que incrementa la incertidumbre entre los empleados.

De acuerdo con el relevamiento realizado junto a la Secretaría de Trabajo, actualmente la planta de Marcos Juárez cuenta con 231 trabajadores, mientras que la de Noetinger mantiene alrededor de 170 empleados, lo que representa una dotación cercana a las 400 personas. Si finalmente se concreta el plan presentado por la empresa, solo permanecerían en actividad unos 175 operarios, lo que implicaría la salida de más de la mitad del personal.

La empresa explicó que aún no puede elaborar una lista definitiva de desvinculaciones porque primero espera conocer cuántos empleados aceptan adherirse al programa de retiros voluntarios. Mientras tanto, la UOM continúa recorriendo ambas plantas para asesorar a los trabajadores sobre las distintas alternativas disponibles. En paralelo, indicó que la propuesta empresaria prevé mantener operativa la planta de Noetinger con un grupo reducido de trabajadores mientras avanza el proceso de reorganización.