La ciudad de Mar del Plata se encuentra conmocionada por el femicidio de Mailen Johanna Antonich, una joven de 24 años que había asistido a una supuesta entrevista de trabajo. Por el hecho, detuvieron a dos hombres mientras intentaban quemar la ropa de la víctima.

El cuerpo de la joven, con signos de golpes y heridas de arma blanca, fue descubierto semienterrado. Los sospechosos son Agustín Nicolás Díaz Bartolomé, de 26, y José Luis Aquino, de 27, quienes trabajaban como serenos en el predio donde fue hallada la víctima.

Según reportaron medios locales, la víctima habría sido asesinada en una playa del sur, a donde se había dirigido luego de ser citada por redes sociales. La causa fue caratulada como femicidio y está a cargo del fiscal Carlos Russo, titular de la UFI N° 7. Antonich fue identificada por su familia, que había iniciado una desesperada búsqueda el sábado por la noche tras no tener noticias sobre su paradero.

Qué se sabe del femicidio de Mailen Antonich

Mailén era madre de dos niñas, de 1 y 6 años, y se encontraba desaparecida desde el sábado por la tarde. Había salido de su casa cerca de las 16 para asistir a una supuesta entrevista laboral en el balneario Punta Cantero, en el límite con Punta Mogotes, y nunca regresó.

El cuerpo de la víctima fue encontrado detrás de la casilla donde dormían los serenos del predio, desnudo, envuelto en una frazada y atado de pies y manos con cables, según indicó Infobae. A pocos metros, en la playa, se encontró un tambor metálicos de 200 litros con resto de una incineración.

En paralelo, Bartolomé y Aquino fueron encontrados ocultos entre los árboles cuando intentaban escapar al advertir la llegada de la policía. Según reconstruyó la familia, la víctima había sido contactada a través de Facebook por una propuesta de trabajo. Le indicaron que debía presentarse en un supuesto balneario de la zona de Punta Mogotes para realizar una entrevista y le solicitaron una foto para gestionar un carnet.

Según indicó La Capital, un remisero llevó a Mailen hasta el lugar y se quedó esperándola, pero al ver que no volvió se retiró con la idea de que la joven se había quedado a trabajar y no le había podido avisar. En diálogo con 0223, María, la madre de la víctima, explicó que su hija fue contactada porque "estaba buscando trabajo".

"Tiene dos hijas y necesitaba trabajar. Le dijeron que fuera a un balneario que no existe, el 'Balneario Punta Mogotes Cero'. La pasó a buscar un remisero y la llevaron engañada. Ahí la estaban esperando tres hombres más", relató María. La búsqueda llevó hasta una playa de la zona sur. Como parte de la investigación, el chofer de la aplicación debía declarar este domingo a las 16 ante el fiscal Russo.