El rincón secreto de la Costa Atlántica donde viven apenas 35 personas.

Para quienes sueñan con una escapada lejos del turismo masivo, en el sur de la provincia de Buenos Aires existe un destino que parece detenido en el tiempo. Se trata del Balneario San Cayetano, una pequeña localidad costera con apenas 35 habitantes permanentes y una enorme extensión de playa casi virgen que invita a desconectar del ritmo cotidiano.

Ubicado a unos 75 kilómetros de la ciudad de San Cayetano y a cerca de 560 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, este rincón de la Costa Atlántica conserva una postal poco habitual: calles de arena, pocas construcciones y un paisaje dominado por el mar, los médanos y el viento.

El gran atractivo del balneario es su costa de 28 kilómetros prácticamente sin urbanizar. A diferencia de otros destinos turísticos de la provincia, aquí no hay edificios altos ni playas abarrotadas. El escenario está marcado por extensos médanos, vegetación costera y un horizonte que parece infinito.

Durante el verano, muchas familias y viajeros eligen este lugar justamente por esa calma difícil de encontrar en otros puntos de la costa bonaerense. Hay espacio de sobra para disfrutar del mar sin aglomeraciones y vivir una experiencia mucho más relajada.

Qué hacer en Balneario San Cayetano

Las propuestas giran alrededor del entorno natural. La pesca deportiva es una de las actividades más elegidas, aunque también hay opciones para quienes prefieren recorrer el paisaje de otra manera.

Entre las alternativas se destacan caminatas por la playa y los médanos, paseos en kayak, avistaje de aves y fotografía de naturaleza, recorridos por antiguos barcos encallados sobre la costa y visitas a la laguna cercana y a los senderos naturales. Es un destino pensado para bajar un cambio y disfrutar del paisaje sin apuros, con el sonido del mar como principal compañía.

El gran atractivo del balneario es su costa de 28 kilómetros prácticamente sin urbanizar.

Aunque mantiene un perfil sencillo, el balneario cuenta con la infraestructura necesaria para recibir visitantes durante la temporada. Dispone de servicio de guardavidas, sala de primeros auxilios, proveedurías y dos paradores gastronómicos.

Además, funciona el complejo municipal Aguas del Pinar, que ofrece piletas para quienes buscan una alternativa a la playa. En cuanto al alojamiento, predominan las cabañas, los campings y las casas de alquiler, opciones que acompañan el espíritu tranquilo del lugar.

Cómo llegar

Balneario San Cayetano se encuentra en el extremo sur de la provincia de Buenos Aires. Desde la Ciudad de Buenos Aires son aproximadamente siete horas de viaje en auto. El recorrido se realiza por la Ruta Nacional 3 hasta el acceso a la ciudad de San Cayetano y, desde allí, se continúa por la ruta provincial que conduce directamente al balneario.