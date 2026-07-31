7 curiosidades del tráiler de Moria en Netflix que quizás no viste

Netflix lanzó el trailer final de Moria, la miniserie que retrata la vida de Moria Casán.

Netflix reveló el tráiler oficial de Moria, la serie de ficción inspirada en la vida de Moria Casán, que estrenará el 14 de agosto a nivel mundial, en vísperas de la celebración de sus 80 años. Un repaso por 7 curiosidades llamativas que dejó el avance.

Lejos de la nostalgia, la diva decide abrir las puertas de su ficción y convertirse en la titiritera de su propia historia. En esta producción hecha en Argentina, Moria, cuenta su pasado, su presente y hasta su futuro mientras reconstruye el camino que la transformó en mito, repasando algunos de los momentos más emblemáticos de la cultura pop nacional.

La serie apuesta por tres actrices diferentes que interpretan a la diva en momentos clave de su carrera: Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth. Sofía Gala asume el desafío más personal del elenco. La actriz se pone en la piel de su propia madre durante los primeros años de su trayectoria artística, una elección de casting que rápidamente llamó la atención de los fanáticos.

en momentos clave de su carrera: Sofía Gala asume el desafío más personal del elenco. La actriz se pone en la piel de su propia madre durante los primeros años de su trayectoria artística, una elección de casting que rápidamente llamó la atención de los fanáticos. El teatro de revista ocupa un lugar central. El adelanto exhibe escenarios imponentes, vestuarios cargados de brillo y coreografías que recrean una de las épocas más emblemáticas del espectáculo argentino.

El adelanto exhibe escenarios imponentes, vestuarios cargados de brillo y coreografías que recrean una de las épocas más emblemáticas del espectáculo argentino. Desfilan grandes figuras de la televisión y el humor nacional. El avance confirma la presencia de personajes inspirados en celebridades que marcaron la carrera de Moria, como Olmedo y Porcel, reconstruyendo algunos de los vínculos más importantes de su vida profesional.

El avance confirma la presencia de personajes inspirados en celebridades que marcaron la carrera de Moria, como Olmedo y Porcel, reconstruyendo algunos de los vínculos más importantes de su vida profesional. No se limita a mostrar el éxito. La serie también promete recorrer los momentos más complejos de la carrera de "La One", incluyendo conflictos mediáticos, relaciones personales y episodios que la mantuvieron durante años en el centro de la escena.