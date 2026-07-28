Moria Casán explotó contra Jorge Rial y le pegó donde más le duele: "Un gran..."

Moria Casán le apuntó a Rial.

Moria Casán volvió a ser noticia por su estilo directo y sin filtros. Durante su paso por la alfombra roja de los Premios Pinti, realizados en el Teatro Colón, la conductora fue consultada sobre un eventual reencuentro de los históricos integrantes de Intrusos y no esquivó la polémica que circula en el ambiente televisivo.

Todo comenzó cuando el cronista de Desayuno Americano le preguntó si aceptaría sumarse a un encuentro con los exintegrantes del emblemático ciclo de espectáculos, en medio de versiones sobre una cena que planean organizar las distintas generaciones del programa. "Si se da, divino, pero tiene que haber buena onda porque se están peleando todos. Yo, obvio, voy a ir", respondió sin dudarlo la actriz.

Moria Casán habló sobre su regreso a Intrusos.

La chicana que cambió el eje de la nota

La entrevista tomó otro rumbo cuando el movilero le recordó las declaraciones que Jorge Rial había hecho minutos antes sobre su regreso a la conducción de Intrusos. El periodista había asegurado que debió volver al ciclo porque, durante el reemplazo de Moria, se habían caído los números y la mitad de los auspiciantes había abandonado el programa, y que las marcas lo preferían a él al frente de la pantalla.

La reacción de la diva fue inmediata y sin anestesia. "Eso lo sabe el departamento comercial del canal, pero si te dijo eso es un gran mala leche", disparó, dejando en offside al conductor frente a las cámaras.

Lejos de quedarse callada, Moria redobló la apuesta y defendió con firmeza su paso por el ciclo de América TV. Aseguró que su llegada fue clave para sostener al equipo en un momento de incertidumbre laboral: "Cuando yo entré, los chicos pudieron tener su sueldo. No sabían si les iban a dar una patada en el orto a todos", sostuvo, sin filtrar el lenguaje ni la ironía que la caracterizan.

Su verdadera versión sobre la salida

Por último, la conductora desmintió que su salida de Intrusos hubiera estado vinculada a una baja en el rendimiento del programa o a la pérdida de anunciantes. Según explicó, la decisión fue propia y estuvo atada a la evolución semana a semana de su ciclo al frente: "Yo banqué cuatro meses. Según me dijeron, me hubiese bajado antes. Yo iba mes por mes por lo bien que iba todo", concluyó, dejando en claro que su versión de los hechos es muy distinta a la que circuló públicamente.