Túnez nombra a Chaabani seleccionador de fútbol hasta 2030

Final de la Supercopa de África - Esperance Sportive de Tunis v Zamalek

La Federación Tunecina de Fútbol (FTF) anunció el martes que ‌nombró a Moin ‌Chaabani seleccionador nacional hasta 2030, en reemplazo del francés Hervé Renard, quien dirigió los dos últimos partidos de la fase de grupos del Mundial de 2026, tras el cese de Sabri ​Lamouchi a ⁠raíz de la derrota por 5-1 ‌ante Suecia en el primer ⁠juego.

"El comité ejecutivo de ⁠la Federación Tunecina de Fútbol (…) ha nombrado un nuevo cuerpo técnico para la selección ⁠absoluta, encabezado por Moin Chaabani, con ​un contrato de cuatro ‌años", informó la FTF ‌en un comunicado.

Tras la marcha de ⁠Lamouchi, Renard no pudo frenar la racha negativa, y Túnez sufrió derrotas ante Japón y Países Bajos, por ​4-0 ‌y 3-1 respectivamente. Fue la primera vez que Túnez perdió todos sus partidos en un Mundial.

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Chaabani, de 45 años, dejó el club ⁠marroquí Renaissance de Berkane a principios de este mes tras guiarlo a su primer título de liga nacional en la temporada 2024-25 y a la conquista de la Copa de la Confederación de la ‌CAF de 2025.

Chaabani, que ganó dos títulos de la Liga de Campeones de la CAF con el club tunecino Esperance, se hará cargo de una selección nacional ‌por primera vez.

Túnez ha nombrado a siete seleccionadores desde 2024 y comenzará en septiembre ‌su campaña ⁠de clasificación para la Copa Africana de Naciones de 2027, ​en la que se enfrentará a Uganda, Libia y Botsuana en el Grupo H.

(Información adicional de Latifa Guesmi desde Túnez)