Soy Luna vuelve a Disney+: todo lo que hay que recordar antes de ver Volver a Rodar

Soy Luna vuelve a Disney+ con una nueva temporada.

A diez años del estreno que convirtió a Soy Luna en uno de los mayores fenómenos juveniles de Disney, la historia de Luna Valente vuelve a la pantalla con Soy Luna: Volver a Rodar, disponible exclusivamente en Disney+. El regreso reúne a gran parte del elenco original y retoma la trama donde terminó la tercera temporada, con nuevos desafíos, personajes y canciones. Antes de volver al Jam & Roller, estas son 10 curiosidades que marcaron la serie y que vale la pena recordar.

1. Luna no siempre supo quién era realmente

Durante gran parte de la serie, Luna Valente (Karol Sevilla) cree que es una adolescente mexicana criada por Miguel y Mónica. Sin embargo, uno de los grandes giros argumentales revela que en realidad es Sol Benson, la heredera de una de las familias más poderosas de la historia.

2. La gran villana intentó robar una fortuna

Sharon Benson (Lucila Gandolfo) no solo fue la principal antagonista de la ficción. También hizo todo lo posible para ocultar la verdadera identidad de Luna y quedarse con la herencia familiar, llegando incluso a hacer pasar a Ámbar (Valentina Zenere) como la auténtica Sol Benson.

3. Todo comenzó por un accidente

La rivalidad entre Luna y Ámbar nació de una manera inesperada. Durante una entrega en la mansión de los Benson, ambas protagonizaron un accidente que terminó convirtiéndose en el punto de partida de uno de los enfrentamientos más recordados de la serie.

4. El Jam & Roller terminó siendo mucho más que una pista

Lo que parecía un simple lugar para patinar terminó convirtiéndose en el corazón de Soy Luna. Allí nacieron amistades, romances, competencias musicales y deportivas, además de algunos de los momentos más importantes de toda la historia.

Luna Valente, la protagonista de Soy Luna.

5. Matteo pasó de ser el novio de Ámbar al gran amor de Luna

Cuando comienza la serie, Matteo (Ruggero Pasquarelli) mantiene una relación con Ámbar. Sin embargo, con el paso de los episodios desarrolla un vínculo cada vez más fuerte con Luna hasta convertirse en la pareja central de la ficción.

6. Simón también encontró el amor donde menos lo esperaba

Mientras Luna y Matteo consolidan su romance, Simón (Michael Ronda) termina iniciando una relación con Ámbar, quien atraviesa una profunda transformación y deja atrás buena parte de sus actitudes del comienzo.

7. El final incluyó un incendio decisivo

Uno de los momentos más dramáticos ocurrió cuando Sharon Benson incendió la mansión familiar. Antes de desaparecer, el personaje pidió perdón por todo el daño causado, cerrando así uno de los conflictos principales de la serie.

Luna en los nuevos episodios del regreso de Soy Luna.

8. Luna decidió compartir su herencia

Tras descubrir su verdadera identidad, Luna heredó la fortuna de los Benson. Sin embargo, sorprendió al decidir compartirla con Ámbar, dejando atrás años de enfrentamientos.

9. Fue un fenómeno internacional

Entre 2016 y 2018, Soy Luna fue emitida en cerca de 150 países y doblada a 15 idiomas. Además de conquistar a más de 59 millones de espectadores en Latinoamérica, dio origen a una exitosa gira internacional que reunió a más de un millón de personas entre América Latina y Europa.

10. El regreso transcurre después de un duro golpe para Luna

La nueva temporada encuentra a la protagonista intentando reconstruir su confianza luego de un accidente que la alejó del patinaje. Su vuelta al Jam & Roller implicará reencontrarse con viejos amigos, enfrentar nuevos conflictos y descubrir que todavía quedan heridas por sanar, mientras un misterioso villano amenaza con alterar nuevamente su camino.

Con 12 episodios inéditos, Soy Luna: Volver a Rodar marca el regreso de Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Carolina Kopelioff, Malena Ratner y Gastón Vietto, junto con la participación especial de Agustín Bernasconi y Roberto Carnaghi. Además de recuperar las canciones más recordadas de la serie con nuevas versiones, la producción incorpora temas originales y personajes inéditos para conquistar tanto a los fanáticos de siempre como a una nueva generación de espectadores.