Historia pura: así lucían Ale Sergi y Juliana Gattas en el primer show de Miranda

Ale Sergi y Juliana Gattas celebraron 25 años de Miranda!.

Miranda! se subía por primera vez a un escenario el 27 de julio del 2001 para dar inicio a una historia que redefiniría el pop argentino poco tiempo más tarde. A exactamente 25 años de aquel debut fundacional, Ale Sergi y Juliana Gattas volcaron toda su nostalgia en las redes sociales con una publicación que desató la euforia de sus seguidores, celebrando un cuarto de siglo de vigencia e innovación musical.

La dupla compartió la icónica primera foto de aquel recital inicial junto a un emotivo texto para recorrer su historia. El 27 de julio de 2001 fue la primera vez que el público vio un show de Miranda!, la banda que marcó a varias generaciones con sus canciones, resignificadas y repopularizadas en los últimos años.

Además de rescatar la imagen de sus primeros pasos en la escena independiente porteña, la publicación incluyó un recorrido visual con postales de hitos más recientes de su carrera, entre los que destacó su multitudinario show en el Estadio Ferro el año pasado. A lo largo de estos 25 años, el grupo supo consolidar un universo estético e identitario inconfundible, transformándose en un fenómeno transgeneracional que trascendió fronteras.

El posteo no tardó en llenarse de mensajes de afecto de colegas y fanáticos de toda Latinoamérica, quienes celebraron las bodas de plata de la banda que convirtió el electropop en un clásico nacional. Entre quienes respondieron la publicación están Lali, quien escribió: "Los número 1 forever".

Ale Sergi y Juliana Gattas celebraron 25 años de Miranda!.

Miranda! revolucionó Ferro en 2025

El dúo Miranda!, integrado por Ale Sergi y Juliana Gattas, ofreció una presentación en el estadio del Club Ferrocarril Oeste, en el barrio porteño de Caballito. La actuación del grupo revalidó su posición dentro de la escena del pop argentino, mostrando la vigencia de una propuesta sonora que, tras surgir como una alternativa disruptiva frente al predominio del rock nacional en los años 2000, convoca en la actualidad a un público masivo.

La identidad musical de la formación conserva como eje la estructura electropop basada en sintetizadores y secuencias rítmicas electrónicas, combinada con líneas melódicas de carácter melancólico y líricas orientadas al desamor. A su vez, la evolución del proyecto ha incorporado matices de otros géneros a sus interpretaciones en directo, integrando arreglos con líneas de bajo de mayor complejidad y ejecuciones de guitarra elaboradas.