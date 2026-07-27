El Chaqueño Palavecino celebró sus 40 años de trayectoria en el Movistar Arena de Buenos Aires, pero hace unas semanas comenzó a estrenar videos inéditos de esa noche en su canal de YouTube. El histórico concierto para el folklore argentino contó con invitados de lujo como Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Los Nocheros, Jorge Rojas, Luciano Pereyra y Axel.

Como bien se informó, Oscar Esperanza sorprendió hace unas semanas a sus seguidores al revelar un ambicioso proyecto que permitirá revivir algunos de los momentos más emotivos de su famosa celebración, que tuvo lugar en octubre de 2024. A través de sus redes sociales, el reconocido referente de la música popular confirmó que iba a comenzar a compartir material inédito de aquel multitudinario concierto realizado en el mencionado recinto cultural porteño.

El anuncio fue realizado durante los festejos por el 25 de Mayo, fecha en la que el artista decidió reencontrarse con parte de su historia y compartirla con el público que lo acompaña desde hace décadas. La noticia generó entusiasmo inmediato entre sus seguidores, quienes podrán acceder gratuitamente a cada estreno a través de las plataformas digitales.

“Llegó el momento de revivir lo que se vivió en el Movistar Arena”, expresó el cantante en el mensaje que acompañó la presentación del proyecto. Además, adelantó que los próximos meses estarán cargados de recuerdos y grandes encuentros musicales. “Van a ser semanas intensas, acompañados de grandes amigos y artistas. Desde junio hasta septiembre, cada semana tenemos una cita imperdible con los clásicos de siempre”, aseguró.

Según contó el propio cantante, la iniciativa nació luego de revisar fotografías y registros audiovisuales de aquella histórica celebración. Aunque apenas transcurrieron dos años desde el concierto, las imágenes despertaron sentimientos muy profundos.

Los Nocheros brillaron con el Chaqueño Palavecino en el Movistar Arena.

“Repasando el archivo, nos encontramos con estos momentos: la emoción de compartir el escenario con grandes amigos”, manifestó. Las palabras reflejan el espíritu que tuvo aquella celebración, donde la amistad, el compañerismo y el reconocimiento entre colegas ocuparon un lugar tan importante como la música.

Los invitados de lujo del Chaqueño Palavecino

Entre los primeros lanzamientos confirmados estuvieron Soledad Pastorutti, Jorge Rojas, Abel Pintos, Los Nocheros, Luciano Pereyra y Axel, quienes compartieron escenario con el salteño en una de las noches más importantes de su carrera. El cronograma empezó el 2 de junio con “Traición por traición” junto a la cantante de Arequito. Luego salieron “La Yapa” con el exnochero, “Que me olvides tú” con el bahiense, “La de Rojitas” junto al grupo salteño y Rojas, y “Balderrama” con el oriundo de Luján, entre otros grandes clásicos.

La serie continuará hasta septiembre con nuevas publicaciones que recuperarán parte del espectáculo que marcó las cuatro décadas de carrera del artista. Esta semana fue el turno de otro momento de lujo con el trío de Salta y el Chaqueño escribió en sus redes sociales: “Juntar las voces y cantar con los amigos de Los Nocheros siempre es renovar el alma. Reviví este momento de "La Serenateña". Pasá a verlo completo por el canal. ¡Subí el volumen y cantala con nosotros!”.