Emoción en el folklore por el anuncio “especial” del Chaqueño para el 25 de mayo: “Archivo histórico”

El Chaqueño Palavecino sorprendió a sus fans con el recuerdo de uno de los hitos más significativos de su carrera artística.

El famoso Chaqueño Palavecino publicó un anuncio especial en sus redes sociales y desató la euforia de sus fans, quienes llenaron el posteo de Instagram con reacciones de cariño. El artista salteño difundió imágenes de un evento más que especial en su trayectoria artística y anticipó una sorpresa de cara al próximo 25 de mayo. Junto al mensaje sumo fotos con estrellas consagradas del género folclórico.

De esta manera, Óscar Esperanza rememoró en su perfil de Instagram lo que fue la celebración por sus 40 años de carrera en el Movistar Arena, realizada en 2024. “Hay noches que quedan grabadas en el corazón y esta fue una de ellas”, escribió el salteño y agregó: “Repasando el archivo, nos encontramos con estos momentos: la emoción de compartir el escenario con grandes amigos y el rugido de un estadio lleno de pañuelos y ponchos al aire”.

El recuerdo de los 40 años en el Movistar Arena

En las postales de esa noche se pueden ver a invitados especiales como Soledad Pastorutti, Los Nocheros, Abel Pintos y Axel. Luego, el Chaqueño Palavecino anticipó: “Estamos preparando algo muy especial para este 25 de mayo. El archivo histórico se abre para todos ustedes”. Como era de esperarse, los admiradores del famoso compositor y cantor dejaron muchos mensajes en la mencionada red social.

“Hermoso recital. Fui con mi mamá y lo disfrutamos de principio a fin. ¿Cuándo otro?”; “Noche mágica y única. Tuve la suerte y la dicha de estar presente esa hermosa noche en compañía de mis amigas. Noche mágica si la fue, gracias por tanto”; “El más grande del folclore Oscar Chaqueño Palavecino!! Que vuelva al Movistar Arena”; “Que hermoso show, cargado de emoción y con todos esos invitados de lujo. Un placer haber estado esa noche histórica”, fueron algunos de los comentarios.

Cabe recordar que el Chaqueño celebró sus cuatro décadas de trayectoria con un show memorable en el Movistar, donde repasó los grandes éxitos de su carrera y presentó su nuevo álbum, Quién me quita lo cantado. Durante dos horas y media, el cantante salteño ofreció un recorrido por los ritmos más representativos del folclore argentino, desde zambas y chacareras hasta chamamés y carnavalitos.

La apertura estuvo marcada por “Pilcomayeño”, acompañado por un destacado ballet folclórico. A lo largo de la noche sonaron clásicos como “La Ley y la Trampa”, “Amor Salvaje” y “Don Amancio”. Además, artistas invitados como Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Luciano Pereyra y Los Nocheros se sumaron al festejo. Con más de 13 músicos, bailarines y una imponente puesta en escena, el recital cerró con “Carnaval de La Rioja”, en una despedida cargada de emoción y ovacionada por el público.