Resisten el frío: las tres plantas que podés poner en tu balcón este invierno 2026

Comenzó la época de frío y mantener las plantas del balcón vivas puede ser todo un desafío. Sin embargo, hay ciertas especies que resisten las bajas temperaturas y son ideales para decorar en la temporada de invierno.

Estas son las tres plantas que podés poner en tu balcón este invierno 2026

Durante el invierno suele haber menos luz, temperaturas bajas y el paisaje se vuelve más gris, pero hay plantas que no solo resisten el frío, sino que encuentran en esta época su momento de mayor floración ofreciendo vida a los balcones y también a los patios. Se trata de especies que crecen sin problema en macetas y no requieren cuidados complicados:

Ciclamen (Cyclamen)

El ciclamen tiene flores blancas, rosas o rojas y son un gran elemento decorativo, ya que se mantienen en pie justo cuando la mayoría de las plantas entran en reposo. Es ideal para balcones porque crece en maceta sin inconvenientes y no requiere sol directo, prefiriendo la luz suave y los ambientes frescos, con temperaturas ideales de entre 5 y 15 °C.

Para cuidarlo correctamente, el riego debe hacerse desde abajo o evitando mojar el centro de la planta, ya que el exceso de humedad puede dañarla. Con esa precaución, puede florecer durante varios meses seguidos.

Rosa de Invierno (Helleborus niger)

Es una de las plantas más sorprendentes del invierno: sus flores blancas o rosas aparecen en plena temporada fría, aportando un contraste sutil pero muy efectivo cuando casi todo el jardín se apaga. Es una planta que prefiere la luz indirecta o la sombra parcial, se adapta bien a macetas profundas y tolera temperaturas bajas sin problemas, incluso cercanas a 0 °C.

En cuanto a sus cuidados, necesita un suelo rico en materia orgánica con buen drenaje y riegos moderados. No es de crecimiento rápido, pero es una planta duradera.

Lavanda

La lavanda es una opción clásica y resistente: su follaje gris verdoso se mantiene firme durante todo el año y, en inviernos suaves, puede incluso sostener algunas flores. Es una de las especies ornamentales más resistentes al frío, siempre que tenga buen drenaje, tolerando temperaturas bajo cero moderadas y adaptándose muy bien a macetas.

Sus cuidados son mínimos, ya que necesita sol directo incluso en invierno y riegos espaciados porue el exceso de agua es su principal enemigo. Pide poco y devuelve mucho, tanto en estética como en aroma.