Elegir un árbol para un patio pequeño puede ser un desafío. Muchas especies crecen demasiado, tienen raíces agresivas que rompen pisos o demandan mucho mantenimiento con el tiempo. Por eso, paisajistas y expertos en jardinería suelen recomendar árboles que sean compactos, resistentes y con raíces menos invasivas, ideales para espacios reducidos.

También es clave considerar las condiciones climáticas. En zonas donde el invierno trae temperaturas bajas, es fundamental optar por árboles que aguanten el frío sin deteriorarse o perder vigor rápidamente.

Entre las opciones más destacadas aparecen tres especies que combinan un tamaño moderado, buena resistencia y un crecimiento controlado, ideales para patios con limitaciones de espacio.

Los tres árboles resistentes al frío que son tendencia

Árbol de Júpiter: Este árbol, conocido científicamente como Lagerstroemia indica, es uno de los preferidos para patios pequeños. Su crecimiento es ordenado y no desarrolla raíces invasivas, lo que lo hace perfecto para evitar daños en pisos o estructuras cercanas. Además, tolera bien el frío y ofrece una floración espectacular en tonos rosados, lilas, blancos o fucsias durante los meses cálidos.

Los especialistas destacan que el árbol de Júpiter puede mantenerse bajo mediante podas suaves y que funciona muy bien cerca de galerías, veredas internas o patios urbanos. Otro punto a favor es que no genera demasiada suciedad, a diferencia de árboles más grandes y agresivos.

Acer japonés: Esta especie es una excelente opción cuando se busca un árbol ornamental de tamaño moderado con raíces poco problemáticas. Su principal atractivo son sus hojas, que cambian de color con las estaciones, pasando por rojizos, naranjas y amarillos intensos.

Estas especies son más amigables para espacios reducidos, los jardineros y paisajistas aconsejan evaluar algunos aspectos antes de plantar.

Si bien necesita cuidados frente al sol fuerte y el calor extremo, el acer japonés resiste bien las bajas temperaturas y se adapta muy bien a patios internos o jardines pequeños. Los paisajistas lo recomiendan especialmente para quienes buscan un estilo más tranquilo y elegante, gracias a su crecimiento lento y forma armónica.

Olivo enano: Esta variedad se volvió muy popular en patios modernos por su estética minimalista, resistencia y bajo mantenimiento. A diferencia de los olivos tradicionales, crece mucho menos y sus raíces son más controladas, un punto clave para evitar problemas en patios con pisos o macetas grandes.

El olivo enano soporta muy bien el frío, el viento y las variaciones climáticas, por lo que suele ser recomendado en exteriores donde otras especies más delicadas no prosperan. Además, necesita poca agua y requiere menos poda que muchos árboles ornamentales.