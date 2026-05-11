Antonelli es el actual líder del campeonato.

Mercedes es el claro dominante en el inicio de la nueva era de la Fórmula 1, ya que se quedó con todas las carreras disputadas en estas primeras cuatro fechas, a excepción de la sprint de Miami, que ganó Lando Norris. Ya desde antes se preveía que el equipo germano llevaba en mejores condiciones al comienzo de la temporada, aunque la lógica llevaba a pensar que George Russell iba a ser el favorito al título.

De hecho, el británico ganó la cita inaugural en Melbourne, pero Andrea Kimi Antonelli no tardó en comenzar a comerle la pista con su racha ganadora de tres Grandes Premios consecutivos. Tal es así que el piloto italiano lidera el campeonato con 100 puntos, 20 por encima de su compañero, y las comparaciones con otros italianos en el mundo del deporte no se hicieron esperar, a tal punto de que ahora es perfilado como el nuevo favorito.

Y es que, a excepción del fútbol, Italia atraviesa un notable presente deportivo con estrellas como Jannick Sinner en tenis y Marco Bezzecchi en MotoGP, de manera que la situación de Kimi está lejos de pasar desapercibida. Sin embargo, a Toto Wolff no le gusta nada toda esta presión que apareció sobre su joven piloto, de manera tal que salió a pedir calma y advertir que tanta exposición no es buena para el italiano.

“Kimi está haciendo un trabajo excepcional en este inicio de temporada. Es sólo su segundo año en la Fórmula 1 y ha ganado tres carreras seguidas, se merece todo el reconocimiento que está recibiendo”, comenzó el director de Mercedes en una reciente entrevista con La Gazzetta dello Sport. Ahora bien, a pesar de esta introducción, Wolff no dudó en señalar que hay que tener cuidado con ponerle más presión de la que puede soportar a su edad.

“Debemos mantener el sentido de la mesura. Kimi necesita espacio para crecer y escribir su historia sin demasiadas presiones”, añadió el austriaco. Lo que sucede es que, por ahora, todo ha venido de perlas para Antonelli, pero el año pasado no tuvo un buen nivel en la gira europea y existe la posibilidad de que los resultados no siempre lo acompañen, algo que podría generar un retroceso negativo en la opinión pública que llegue a afectarlo en el futuro próximo.

“Es precisamente eso lo que me asusta. Kimi es joven, carismático, una pequeña gran estrella, pero tras un comienzo magnífico podría tener momentos malos”, señaló el mandamás de Mercedes, poniendo el foco en la euforia que se vive en Italia. “Todos queremos que Kimi se convierta en uno de los grandes de la Fórmula 1, pero esto es solo el principio y debemos tratarlo como un diamante en bruto”, cerró.

Mercedes lidera el campeonato de constructores con 180 puntos.

Posiciones de la F1 el GP de Miami