Así quedó la Copa de Constructores de la Fórmula 1 tras el Gran Premio de Miami

Antonelli ganó su tercera carrera consecutiva del año.

Los cambios en el reglamento técnico de la Fórmula 1 parecen haber surtido efecto, ya que el Gran Premio de Miami ha sido la mejor fecha desde el inicio del campeonato, con duelo interesantes en casi todo momento. Este sábado, McLaren sorprendió con la victoria de Lando Norris en la carrera sprint, mientras que Red Bull evidenció una notoria recuperación con el segundo lugar de Max Verstappen en la clasificación, por detrás de Andrea Kimi Antonelli.

Tal como ha sucedido en las últimas carreras, el piloto italiano no tuvo una buena largada este domingo y fue superado por Charles Leclerc y el neerlandés, que sufrió un trompo y cayó hasta el décimo lugar. Este inicio complejo para Red Bull continuó con el accidente de Isack Hadjar, que debió abandonar tras romper la suspensión delantera izquierda del RB22 en la séptima vuelta, la misma del choque entre Liam Lawson y Pierre Gasly.

Como consecuencia de esto, la acción se interrumpió con el Safety Car para retirar los coches de Hadjar y Gasly, a la vez que Racing Bulls sacaba a Lawson de la carrera y Nico Hülkenberg abandonaba con Audi. Durante este tiempo, el único que cambió los neumáticos fue Verstappen, mientras que el resto de los pilotos se quedaron en pista a la espera de una lluvia que nunca llegó, algo clave para Franco Colapinto.

De hecho, el piloto argentino llegó a estar cuarto, aunque finalmente terminó la carrera en el octavo lugar, igualando su mejor resultado en la F1 con Williams en el GP de Azerbaiyán 2024. En cuanto a la delantera, Max llegó a estar primero tras el ingreso a boxes de sus rivales en la segunda mitad de la carrera, aunque rápidamente perdió el liderato con Antonelli, que no tardó en recuperar terreno.

Sin volver a pasar por boxes, el tetracampeón del mundo se mantuvo en la zona de podio todo el tiempo que pudo, pero el desgaste de las gomas lo hicieron caer hasta la sexta posición detrás de George Russell. No obstante, el trompo de Leclerc en la última vuelta le hizo subir un puesto a Verstappen, que cerró el GP de Miami en el quinto lugar detrás de Antonelli –que obtuvo su tercera victoria consecutiva–, Norris, Piastri y Russell.

Cabe mencionar que Mercedes, McLaren, Ferrari y Williams sumaron por duplicado este domingo en el Autódromo Internacional de Miami, mientras que Red Bull y Alpine sumaron con uno de sus pilotos. De esta manera, tanto los austriacos como los franceses superaron a Haas en la tabla de constructores.

Todos los pilotos que sumaron puntos este domingo.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de Miami 2026

Mercedes: 180 puntos. Ferrari: 110 McLaren: 94. Red Bull: 30. Alpine: 23 Haas: 18. Racing Bulls: 14. Williams: 5. Audi: 2. Cadillac: 0. Aston Martin: 0.

Antonelli lidera el campeonato con 100 puntos.

¿Cuándo es la siguiente fecha de la F1?

Tras la cita en Miami, la Fórmula 1 tendrá una pausa de tres semanas hasta el Gran Premio de Canadá, que se disputará del 22 al 24 de mayo en el Circuito Gilles Villeneuve. Al igual que este fin de semana, la quinta fecha del campeonato se disputará bajo el formato de carrera sprint, por lo que habrá una sola sesión de prácticas libres y dos oportunidades de sumar puntos.